L’attore di “Parasite” Lee Sun-kyun entra nel cast del live-action “Dr. Brain”

Arriva su Apple TV+ il live action del webtoon coreano “Dr. Brain“, che vedrà la regia di Kim Jee-woon (“A Tale of Two Sisters”) e la presenza della star di “Parasite”, Lee Sun-kyun.

Il webtoon “Dr. Brain”

E se potessimo accedere ai nostri ricordi e alle onde cerebrali come i dati in un disco rigido? Questa domanda ha motivato l’acclamato webtoon coreano “Dr. Brain” in una serie di sorprendenti tableaux animati. E ora, come parte della nuova ondata di contenuti internazionali di Apple TV + (un gioco di globalizzazione che la maggior parte dei grandi servizi di streaming stanno attualmente realizzando), questo webtoon diventerà una serie TV thriller di fantascienza live-action.

Il live-action “Dr. Brain”, attualmente in produzione in Corea del Sud, è scritto e diretto da Kim Jee-woon, che ha realizzato capolavori di genere ultraviolenti come “A Tale of Two Sisters” e “I Saw the Devil”.

Nel cast sarà presente Lee Sun-kyun, famoso per “Parasite” che interpreterà un neurologo determinato a capire come accedere ai segreti e ai ricordi più intimi del nostro cervello, con l’ulteriore motivo di scoprire la verità dietro una terribile tragedia accaduta alla sua famiglia. I produttori includono Kim Jee-woon, Samuel Yeunju Ha (“Okja”), Ham Jung Yeub e Daniel Han per Studioplex, e Joy Jinsoo Lee e Min Young Hong per Kakao Entertainment.

Ulteriori dettagli sul live-action

Per ora non si conoscono altri dettagli inerenti al live-action di “Dr. Brain”, ma è stata rilasciata la sinossi:

“Dr. Brain” è un viaggio emotivo che segue un neurologo che è ossessionato nello scoprire nuove tecnologie per accedere alla coscienza e ai ricordi del cervello. La sua vita va in rovina quando la sua famiglia cade vittima di un misterioso incidente; perciò, usa le sue capacità per accedere ai ricordi del cervello di sua moglie per ricostruire il mistero di ciò che è realmente accaduto alla sua famiglia e perché.

Federica Contini

04/03/2021