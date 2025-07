L’attesa per i fantastici 4: Vanessa Kirby protagonista del Marvel Cinematic Universe

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’arrivo di luglio, i fan del Marvel Cinematic Universe si preparano per un evento atteso da tempo: l’uscita del film I Fantastici 4, fissata per il 23 luglio. Le prime informazioni sulla trama hanno già iniziato a circolare, alimentando l’entusiasmo per la pellicola e per il cast, in particolare per l’attrice Vanessa Kirby, che avrà il ruolo di Susan Storm, conosciuta anche come la Donna Invisibile.

Vanessa Kirby e il suo percorso nel cinema

Vanessa Kirby ha guadagnato notorietà nel panorama cinematografico grazie a ruoli che hanno messo in luce il suo talento. La sua carriera ha preso una piega significativa con l’ingresso nel franchise di Mission: Impossible, dove ha esordito nel capitolo del 2018, Mission: Impossible – Fallout. In questo film, Kirby interpreta Alanna Mitsopolis, nota come la Vedova Bianca, una trafficante d’armi astuta e manipolativa. La sua performance ha catturato l’attenzione del pubblico e della critica, grazie alla chimica palpabile con il protagonista Ethan Hunt, interpretato da Tom Cruise.

Nel 2023, Vanessa Kirby è tornata nel ruolo di Alanna in Dead Reckoning – Parte Uno, dove il suo personaggio ha assunto un’importanza maggiore nella narrazione, collaborando con Hunt per affrontare una nuova minaccia conosciuta come “l’Entità”. Entrambi i film sono attualmente disponibili su Netflix, offrendo agli spettatori l’opportunità di apprezzare il suo talento in ruoli d’azione e drammatici.

Un dramma toccante: Pieces of a Woman

Un altro capitolo significativo nella carriera di Vanessa Kirby è rappresentato dal film Pieces of a Woman, un’opera intensa prodotta da Netflix. In questo dramma, l’attrice interpreta Martha, una donna la cui vita viene stravolta dalla tragica morte del suo neonato durante un parto casalingo. La pellicola affronta temi complessi come il dolore e il lutto, esplorando le ripercussioni di un evento traumatico non solo sulla protagonista, ma anche sulle sue relazioni familiari e sociali.

La performance di Kirby è stata acclamata per la sua autenticità e profondità emotiva, tanto da meritare una nomination all’Oscar come Miglior Attrice Protagonista. Il film si distingue per la sua capacità di rappresentare il dolore in modo crudo e viscerale, rendendo la storia di Martha un’esperienza coinvolgente per il pubblico.

Un amore proibito ne Il mondo che verrà

Tra i titoli meno noti ma di grande valore, Il mondo che verrà è un dramma romantico ambientato nella New York rurale del XIX secolo. In questo film, Vanessa Kirby interpreta Tallie, una donna anticonvenzionale che sviluppa una connessione profonda con Abigail, interpretata da Katherine Waterston. Entrambe le protagoniste si trovano intrappolate in matrimoni infelici e repressivi, e la pellicola racconta con sensibilità la nascita di un amore proibito tra di loro.

Il film affronta tematiche di libertà personale e sentimentale, ponendo in risalto le sfide che le donne dovevano affrontare in un’epoca caratterizzata da rigide convenzioni sociali. La delicatezza con cui viene trattata la storia d’amore tra Tallie e Abigail rende Il mondo che verrà un titolo da non perdere, disponibile su Amazon Prime Video per il noleggio o l’acquisto.

Con l’uscita di I Fantastici 4 all’orizzonte, l’attenzione su Vanessa Kirby è destinata a crescere ulteriormente, consolidando il suo status di attrice versatile e talentuosa nel panorama cinematografico contemporaneo.

