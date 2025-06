L’assenza degli Avengers nel Marvel Cinematic Universe: una questione irrisolta

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il Marvel Cinematic Universe ha attraversato una fase di transizione significativa dopo gli eventi di “Avengers: Endgame“, ma l’assenza di un film dedicato agli Avengers continua a pesare sulla narrazione. Mentre i fan si interrogano su cosa sia successo ai supereroi più iconici, la saga del Multiverso sembra trascurare questo aspetto cruciale. Questo articolo esplora le implicazioni di questa mancanza e le recenti produzioni che hanno tentato di affrontare il tema.

L’assenza di un film sugli Avengers

Uno dei punti critici della Multiverse Saga è proprio la mancanza di un film che riunisca gli Avengers. Sebbene siano previsti due nuovi film per concludere il ciclo narrativo, non ci sono stati altri capitoli che abbiano fornito una continuità narrativa dopo “Endgame“. Questo ha lasciato i fan in attesa di risposte su come il gruppo di supereroi si sia evoluto o disgregato dopo la battaglia finale contro Thanos. La narrazione del MCU ha finora evitato di affrontare in modo diretto la questione, lasciando un vuoto che potrebbe influenzare la ricezione dei futuri film.

Thunderbolts e la necessità di un nuovo gruppo

Il film “Thunderbolts“, uscito sei anni dopo “Endgame“, è stato uno dei pochi a menzionare l’assenza degli Avengers. Tuttavia, la sua narrazione si concentra principalmente sulla necessità di sostituire il supergruppo, piuttosto che esplorare le ragioni dietro la loro mancanza. Questo approccio ha sollevato interrogativi tra i fan, che si aspettavano una riflessione più profonda sulle conseguenze della disgregazione degli Avengers. Per chi fosse interessato, è disponibile una recensione dettagliata di “Thunderbolts” che analizza questi aspetti.

Riferimenti sporadici in altri film

Anche “Captain America: Brave New World” ha tentato di affrontare il tema, ma lo ha fatto in modo superficiale. Il film accenna alla necessità di Sam Wilson di riunire gli Avengers, ma non approfondisce le motivazioni o le difficoltà legate a questa impresa. Inoltre, nella scena post-credit di “Shang-Chi“, sembrava che un nuovo gruppo di supereroi fosse in fase di formazione, con Wong che assumeva un ruolo simile a quello di Nick Fury. Tuttavia, da allora non ci sono stati ulteriori riferimenti a questa trama, lasciando i fan con più domande che risposte.

Il futuro degli Avengers nel MCU

È evidente che, dopo la morte di Tony Stark e la “scomparsa” di Steve Rogers, gli Avengers si siano sciolti. Tuttavia, il MCU non ha mai approfondito il perché di questa decisione. Con il passare del tempo, c’è il rischio che eventi significativi, come l’arrivo di Doomsday, possano essere affrontati senza una riflessione adeguata su ciò che è accaduto nel frattempo. La possibilità che un nuovo Capitano America possa “riunire la banda” con poche telefonate sembra poco credibile, considerando il contesto emotivo e narrativo che ha caratterizzato la fine della saga precedente.

In sintesi, l’assenza di un film dedicato agli Avengers continua a rappresentare una lacuna nel Marvel Cinematic Universe. Mentre i fan attendono con ansia di vedere come si evolverà la situazione, è fondamentale che i futuri film affrontino in modo adeguato le dinamiche che hanno portato alla disgregazione del supergruppo e le sfide che ne derivano.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!