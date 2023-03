L’aspro giudizio di Ryan Reynolds su X-Men le Origini: “Una discarica”

Ryan Reynolds tornerà presto ad indossare i panni di Deadpool nel terzo capitolo della saga. In seguito all’annuncio di questo film, l’attore si è reso protagonista di alcuni scambi di battute con il collega nonché amico Hugh Jackman. Questo scambio di battute ha riportato alla luce alcune dichiarazioni dello stesso attore su X-Men Origins: Wolverine.

Prima di indossare i panni di Deadpool, Reynolds aveva già interpretato una versione dello stesso personaggio in X-Men. Il combattimento finale tra questa prima versione di Deadpool e Logan potremmo considerarlo come uno degli elementi più ridicolizzati nella storia degli adattamenti visivi di fumetti. Sulla base di questi elementi, Reynolds è tornato quindi ad analizzare il film, definendolo “una vera e propria discarica in fiamme”. Nonostante il giudizio sicuramente negativo ha anche elogiato il suo collega Hugh Jackman.

Queste le dichiarazioni di Ryan Reynolds in occasione di una sua recente apparizione pubblica:

“Tutti si aspettano che io sventri Hugh Jackman, ma dirò che è stato una delle prime star del cinema con cui abbia mai lavorato, nel 2007, in una discarica in fiamme chiamato X-Men Origins Wolverine – quello era su di lui”, ha detto Reynolds. “E quello che mi ha colpito di lui è che era così gentile. È stata una delle prime persone che ho visto a quel livello a trattare il ristoratore allo stesso modo del regista, del produttore o del capo dello studio. Trattava tutti allo stesso modo. E sai che quel tipo di impressione si diffonde. E penso che Hugh Jackman sia probabilmente responsabile di molte persone migliori che lavorano nello strano e meraviglioso mondo dello spettacolo. Quindi sì. Anche [frick] quel ragazzo.”

Oltre al già citato Ryan Reynolds, non conosciamo ancora i nomi di tutti quelli che comporranno il cast di Deadpool 3. La notizia che tutti stavano aspettando però è ora ufficiale, Hugh Jackman tornerà a vestire i panni di Wolverine in Deadpool 3, dopo la sua uscita di scena nel film Logan del 2017. L’uscita di Deadpool 3 è prevista per la fine del 2024.