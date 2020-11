Lanterna Verde: Eiza Gonzalez nel ruolo di Jessica Cruz?

HBO Max ha dichiarato che Eiza Gonzalez potrebbe entrare a far parte del cast di “Lanterna verde”, interpretando il ruolo di Jessica Cruz.

HBO Max conferma la presenza di Jessica Cruz in “Lanterna verde”

L’artista BossLogic ha pubblicato un Tweet su i potenziali attori che potrebbero esserci in “Lanterna Verde”, tra cui Eiza González, Janelle Monae e Sterling K. Brown.

Per ora, HBO Max ha confermato la presenza di Jessica Cruz nella serie “Lanterna Verde”, basata sull’iconico gruppo cosmico DC.

Secondo quanto riportato dal Comicbook, arriverà dalla HBO Max, DC, Berlanti Productions e Warner Bros. Television un coraggioso adattamento dell’iconico franchise di fumetti, una saga che abbraccerà decenni e galassie.

“Lanterna Verde” rappresenterà le avventure di una moltitudine di Lanterne Verdi.

Oltre alla presenza della Lanterna Verde, Jessica Cruz, ritroveremo anche le altre Lanterne come Alan Scott, Guy Garner, Simon Baz, Kilowog e Sinestro.

La serie introdurrà anche nuovi eroi tra le Lanterne Verdi.

Marc Guggenheim e la sua visione su come dovrebbe essere prodotta “Lanterna Verde”

“Lanterna Verde” sarà co-scritta da Marc Guggenheim.

Guggenheim ha dichiarato che la serie sarà prodotta come una serie televisiva tradizionale e avrà un aspetto cinematografico simile a quello di un film a dieci poli.

Durante un’intervista Marc Guggenheim ha spiegato come dovrebbe essere per lui la produzione della serie “Lanterna verde” con testuali parole:

“Mi capita di credere, che non si possa fare uno spettacolo di dieci ore o uno spettacolo di otto episodi, come un film di otto ore. Non credo che funzioni. Quando vedo film o serie di questo genere, ci sono sempre degli episodi flaccidi nel mezzo. Penso che bisogna affrontare ogni episodio come se fosse un’entità a sé stante. Anche se è in streaming, anche se si spera che la gente si abbuffi, bisogna fare di ogni episodio un pasto soddisfacente. Bisogna guardarlo con un ritmo diverso da quello di un film di due ore”.

Guggenheim ha concluso: “Detto questo, certamente lo spettacolo per la HBO Max a cui stiamo lavorando, si sta cercando di avvicinare a queste ambizioni. Quindi lo stiamo scrivendo come una serie televisiva ma speriamo di produrlo come un film”.

La data del debutto di “Lanterna Verde” non è stata ancora annunciata da HBO Max.

Erika Zagari

3/11/2020