L’animazione orientale si evolve: il ruolo crescente di Cina e Corea del Sud nel panorama globale

Negli ultimi anni, il mondo dell’animazione ha subito una trasformazione significativa, con la Cina e la Corea del Sud che emergono come protagoniste accanto al Giappone. Questi Paesi stanno ridefinendo il concetto di “anime“, portando nuove prospettive culturali e stilistiche che arricchiscono il panorama dell’animazione orientale. Le produzioni di queste nazioni non solo si distaccano dalle tradizionali influenze giapponesi, ma offrono anche storie e temi che riflettono le loro culture uniche. Di seguito, esploreremo alcune delle opere più significative che rappresentano questa evoluzione.

L’ascesa di Solo Leveling

Uno dei titoli più rappresentativi di questa nuova era è Solo Leveling, una serie animata basata su una light novel sudcoreana. Questo anime ha conquistato il pubblico, aggiudicandosi il titolo di “Anime dell’anno” ai Crunchyroll Anime Awards 2025. La trama segue le avventure di Sung Jinwoo, un cacciatore inizialmente debole che, attraverso un percorso di crescita personale, diventa un guerriero invincibile. La serie si distingue per la sua capacità di mescolare elementi di fantasy e azione, creando un universo narrativo ricco di tensione e coinvolgimento emotivo.

La produzione di Solo Leveling è stata curata da A-1 Pictures, uno studio giapponese noto per la sua qualità visiva. Tuttavia, ciò che rende quest’opera così speciale è la sua narrazione diretta e incisiva, capace di instaurare un’immediata empatia con il pubblico. La metafora della lotta contro un sistema opprimente risuona fortemente con la storia recente della Corea del Sud, un Paese che ha saputo trasformarsi e affermarsi a livello globale. Solo Leveling è disponibile su Crunchyroll, dove ha già attirato un vasto pubblico internazionale.

To Be Hero X: un manifesto dell’animazione cinese

Un’altra produzione che merita attenzione è To Be Hero X, un esempio emblematico dell’animazione cinese, conosciuta come Donghua. Questo anime, realizzato dallo studio BeDream in collaborazione con bilibili e Aniplex, è stato concepito da Li Haoling, già noto per altre opere di successo. La serie combina animazione 2D e 3D in modo fluido, creando un’esperienza visiva coinvolgente.

La trama ruota attorno a un misterioso eroe urbano, ambientato in una Cina contemporanea che affronta temi di identità, sacrificio e alienazione. To Be Hero X si distingue per la sua capacità di affrontare questioni profonde, pur mantenendo un tono leggero e accessibile. Questa serie non solo compete con le produzioni giapponesi in termini di qualità tecnica, ma riesce anche a esprimere una voce unica e riconoscibile, rappresentando un passo avanti per l’animazione cinese. Gli spettatori possono trovare To Be Hero X su Crunchyroll.

Il monologo della speziale: un omaggio alla cultura cinese

Mentre Cina e Corea del Sud emergono come protagoniste nel panorama dell’animazione, il Giappone continua a produrre opere che si ispirano alle tradizioni culturali di questi Paesi. Il monologo della speziale è un esempio di come l’animazione giapponese possa attingere a storie e ambientazioni cinesi. Ambientato in una corte imperiale simile a quella della dinastia Tang, questo anime segue le avventure di Maomao, una giovane speziale che si destreggia tra misteri e intrighi grazie alle sue conoscenze in medicina.

Nonostante sia una produzione giapponese, Il monologo della speziale rende omaggio alla cultura cinese attraverso la sua estetica, i costumi e le dinamiche sociali. La serie riesce a catturare l’essenza della tradizione cinese, offrendo al contempo una narrazione avvincente e ben costruita. Gli spettatori possono guardare Il monologo della speziale su Crunchyroll.

Scissor Seven: un’animazione fuori dagli schemi

Un’altra opera che si distacca dalle convenzioni tradizionali è Scissor Seven, una serie cinese creata da Xiaofeng He. Questo anime racconta la storia di Seven, un parrucchiere amnesico che aspira a diventare un assassino. La serie si caratterizza per il suo stile anarchico e fuori dagli schemi, mescolando commedia slapstick, azione e momenti di malinconia.

Scissor Seven offre una rappresentazione autentica della Cina contemporanea, esplorando temi di sogni e aspirazioni in un contesto di difficoltà. L’animazione, pur apparendo “grezza”, nasconde una regia sofisticata, capace di passare dal grottesco al lirico con grande naturalezza. Questa serie dimostra che l’animazione cinese ha raggiunto un livello di maturità tale da sviluppare una poetica unica e inimitabile. Scissor Seven è disponibile su Netflix.

Viral Hit: una critica alla società coreana

Infine, Viral Hit rappresenta un’altra importante produzione coreana che affronta temi attuali. Basato sul webtoon di Taejun Pak, questo anime segue Hobin Yu, uno studente emarginato che trova una via di fuga dalla violenza e dalla povertà attraverso la piattaforma NewTube, caricando video dei suoi combattimenti. A differenza di altre opere, la crescita personale di Hobin è segnata da compromessi morali e sfide dolorose.

Viral Hit si distingue per il suo stile visivo crudo e una narrazione incisiva, fungendo da specchio e critica della società coreana contemporanea. La serie affronta questioni di popolarità e solitudine, parlando direttamente a una generazione cresciuta nell’era dei social media. Gli spettatori possono trovare Viral Hit su Crunchyroll, dove ha già suscitato un notevole interesse.

Queste opere dimostrano come l’animazione orientale stia attraversando una fase di innovazione e diversificazione, con Cina e Corea del Sud che si affermano come nuove potenze creative nel panorama globale.

