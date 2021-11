Lanciato l’epico set LEGO Star Wars AT-AT

I fan di “Star Wars” rimarranno piacevolmente impressionati dall’incredibile nuovo set Lego “STAR WARS™ AT-AT™”, ultimo lancio dell’anno della linea Ultimate Collector Series.

Set LEGO Star Wars AT-AT: un vero e proprio gioiello per gli amanti della saga e dei mattoncini

L’AT-AT (All Terrain Armored Transport) appare per la prima volta in “Star Wars: L’impero Colpisce Ancora”. Le forze di terra dell’Impero Galattico hanno usato l’AT-AT per sopraffare la Ribellione e, alla fine, distruggere la Base Echo. Il grandioso mezzo è stata ammirato sulla scena durante la battaglia di Hoth.

Il nuovo modello LEGO, che rende omaggio al gigantesco veicolo, è impressionate non solo perchè composta da 6.785 pezzi, ma anche perchè è molto curata nei dettagli (testa mobile, pistole rotanti, gambe regolabili e pannelli laterali che si aprono per rivelare gli interni riprodotti fedelmente). Ciò che è più sorprendente è che in esso può essere inserito un intero esercito di minifigure Snowtrooper, 40 in totale.

Il modello è inoltre dotato di nove minifigure e molti accessori, compreso Luke Skywalker con un filo che gli consente di oscillare da un AT-AT. Sono presenti inoltre: il generale Veers, due piloti, un comandante Snowtrooper e quattro minifigure Snowtrooper. Tra gli oggetti sono inclusi: due speeder bike, un cannone E-Web e molti elementi interattivi e bizzarri.

Unboxing emozionante

La confezione di questo gioiellino per appassionati e fan di Star Wars e dei mitici mattoncini è anch’essa ben realizzata. Il pack fa vedere il set finale da tutte le angolazioni. All’interno ci sono quattro scatole in cui sono conservati i pezzi che, uniti riproducono la scena della Battaglia di Hoth.

Il set LEGO Star Wars AT-AT è stato progettato da Henrik Andersen, LEGO Design Master, che ha dichiarato:

“Il mega set LEGO Star Wars AT-AT è quello che tutti stavano aspettando, ed è stato un brivido portare in vita questa costruzione attesa da molto tempo. L’AT-AT era un capolavoro di ingegneria e il set LEGO ne sarà una riproduzione impressionante. Abbiamo inserito anche molti dettagli, che offriranno ore di divertimento ai fan di LEGO e di Star Wars”.

Il set fa parte della Ultimate Collector Series, in cui è incluso il set LEGO Star Wars UCS Millennium Falcon, il set LEGO Star Wars UCS A-wing e il set LEGO Star Wars UCS Cannoniere della Repubblica, uscito di recente.

Il set LEGO Star Wars AT-AT è disponibile dal 26 Novembre 2021 nei LEGO Store e su www.LEGO.com/star-wars, al prezzo consigliato di € 799.99.

Roberta Rosella

09/11/2021