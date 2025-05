L’albania si presenta all’eurovision 2025 con gli Shkodra Elektronike e il brano Zjerm

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’Eurovision Song Contest 2025 si avvicina e l’Albania si prepara a brillare con una proposta musicale che fonde tradizione e modernità. Il duo Shkodra Elektronike, composto da Kolë Laca e Beatriçe Gjergji, rappresenterà il paese con il loro brano Zjerm, una composizione che unisce sonorità elettroniche a melodie folkloristiche albanesi. Scopriamo insieme chi sono questi artisti e cosa li ha portati a calcare il palco di Basilea.

Chi sono gli shkodra elektronike

Shkodra Elektronike è un progetto musicale che ha preso vita nel 2019 in Albania, frutto della collaborazione tra il cantautore e produttore Kolë Laca e la cantante e autrice Beatriçe Gjergji. Entrambi originari di Scutari, hanno scelto di trasferirsi in Italia, un’esperienza che ha avuto un impatto significativo sul loro percorso artistico. La loro musica si distingue per la capacità di reinterpretare la tradizione musicale albanese, mescolando elementi di elettropop, folktronica e world music.

Le canzoni del duo sono caratterizzate da melodie coinvolgenti e testi che trattano temi universali come l’amore e la vita quotidiana. Nel 2022, hanno pubblicato il loro primo EP, intitolato Live @ Uzina, e una serie di singoli che hanno contribuito a far crescere la loro popolarità. La loro proposta musicale si rivolge a un pubblico sempre più ampio, attratto dalla freschezza e dall’originalità delle loro sonorità.

La partecipazione all’eurovision 2025

La partecipazione degli Shkodra Elektronike all’Eurovision è stata possibile grazie alla vittoria al 63esimo Festivali i Këngës, il prestigioso concorso musicale albanese che funge da selezione nazionale per l’Eurovision. Con il brano Zjerm, il duo ha conquistato sia la giuria che il pubblico, guadagnandosi così un posto per esibirsi a Basilea.

Zjerm, che in albanese significa “fuoco”, è una canzone che combina ritmi elettronici con elementi della musica tradizionale albanese. I temi affrontati nel brano includono il dolore, la resilienza e la speranza, utilizzando immagini evocative per mettere in risalto l’importanza della pace interiore e il desiderio di un mondo privo di violenza e sofferenza. La canzone si propone di trasmettere un messaggio di unità e di positività, elementi fondamentali in un contesto globale complesso.

La prima esibizione a basilea

Gli Shkodra Elektronike saliranno sul palco di Basilea per la prima volta durante la prima semifinale dell’Eurovision, in programma il 13 maggio 2025. La loro esibizione rappresenta un’importante opportunità per mostrare il talento musicale albanese a un pubblico internazionale. La canzone Zjerm, con il suo mix di tradizione e modernità, promette di catturare l’attenzione e di lasciare un segno indelebile nella storia del festival.

La traduzione del testo di Zjerm rivela la profondità e la sensibilità dei temi trattati. Frasi come “Crea in me un cuore puro” e “Ti amo” esprimono un desiderio di connessione e di autenticità, mentre altre parti del testo evocano immagini di pace e speranza. La canzone invita a riflettere su questioni importanti, come la libertà di espressione e il valore della vita, rendendola non solo un brano musicale, ma anche un inno alla vita e alla bellezza delle esperienze umane.

Con la loro partecipazione all’Eurovision 2025, gli Shkodra Elektronike non solo rappresentano l’Albania, ma portano con sé un messaggio universale di amore e speranza, pronto a risuonare tra le diverse culture europee.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!