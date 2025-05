Eugenio Finardi affronta l’acufene e presenta il nuovo album ‘Tutto’ insieme a un tour innovativo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Eugenio Finardi, il celebre cantautore milanese, ha recentemente condiviso con il Corriere della Sera le sue sfide personali legate all’acufene e alla perdita dell’udito, condizioni che hanno avuto un impatto significativo sulla sua carriera musicale. Nonostante queste difficoltà, Finardi ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, intitolato ‘Tutto’, e un tour che prenderà il via il 6 giugno. Questo articolo esplora le sue esperienze e le soluzioni adottate per continuare a esprimere la sua arte.

La battaglia contro l’acufene

Durante l’intervista, Eugenio Finardi ha descritto il suo percorso di vita e le cause della sua perdita dell’udito e dell’acufene. Secondo il cantautore, questi problemi sono il risultato di una combinazione di fattori, tra cui l’invecchiamento, un trauma subito in seguito a un’esplosione e oltre cinquant’anni di esposizione al suono intenso della batteria durante i concerti. Finardi ha affermato: “Sono la somma dell’invecchiamento, di un trauma, perché mi sono trovato vicino a un’esplosione, e in generale di 50 anni di batteria alle mie spalle: quelli ti uccidono, accade a tanti, vedi Pete Townshend”. Queste parole evidenziano come la vita di un musicista possa essere influenzata da esperienze traumatiche e dall’ambiente di lavoro, in questo caso, il mondo della musica dal vivo.

L’acufene, un disturbo che provoca la percezione di suoni non presenti nell’ambiente, ha costretto Finardi a rivedere il suo approccio alla musica. La consapevolezza di queste problematiche ha portato il cantautore a riflettere su come continuare a esibirsi e a produrre musica senza compromettere la sua salute. La sua determinazione a non arrendersi di fronte a queste sfide è un esempio di resilienza e passione per l’arte.

‘Tutto’: un album che abbraccia la vita

Nonostante le difficoltà uditive, Finardi ha continuato a lavorare con impegno al suo nuovo album, ‘Tutto’. Questo progetto musicale rappresenta un viaggio attraverso temi complessi e profondi, come la fisica quantistica, il futuro e la paternità. Il cantautore ha dichiarato: “Parla di tutto: dalla fisica quantistica, al futuro, ai figli. Contiene campioni e rimandi di tutta una vita”. La varietà di argomenti trattati nel suo album riflette non solo la sua esperienza personale, ma anche una visione artistica che abbraccia la complessità della vita.

Per affrontare le sfide legate alla sua condizione, Finardi ha collaborato con il produttore Giuvazza Maggiore. Insieme, hanno creato un ambiente sonoro che risponde alle sue esigenze, riducendo l’uso della batteria acustica e privilegiando strumenti elettronici. Questa scelta non solo consente a Finardi di esprimere la sua creatività, ma rappresenta anche un adattamento necessario per preservare la sua salute uditiva. La capacità di reinventarsi e di trovare soluzioni innovative è un aspetto fondamentale della carriera di questo artista, che continua a sorprendere e a ispirare il suo pubblico.

Un tour adattato alle nuove esigenze

Il tour di Eugenio Finardi, previsto per il 6 giugno, è stato progettato tenendo conto delle sue necessità uditive. Per garantire un’esperienza di ascolto ottimale sia per lui che per il pubblico, il cantautore utilizzerà due casse posizionate frontalmente e una batteria elettronica. Questa scelta è stata motivata dalla necessità di evitare i disagi causati dai volumi elevati degli strumenti acustici. Finardi ha spiegato: “Ho due casse davanti. E avrò una batteria elettronica perché il volume dello strumento acustico mi fa girare la testa e mi assorda”.

Questa innovazione non solo gli permetterà di esibirsi dal vivo senza compromettere la qualità del suono, ma rappresenta anche un esempio di come un artista possa adattarsi alle proprie esigenze senza rinunciare alla propria passione. Il tour di Finardi si preannuncia come un evento unico, in cui la musica e la tecnologia si uniscono per creare un’esperienza coinvolgente e accessibile. La determinazione del cantautore a continuare a esibirsi e a condividere la sua musica, nonostante le sfide, è un messaggio di speranza e resilienza per tutti gli artisti e i fan della musica.

