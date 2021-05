Lady Killer: Blake Lively reciterà nell’adattamento Netflix della serie a fumetti

L’attrice Blake Lively è stata scelta per interpretare il prossimo adattamento Netflix di “Lady Killer”. La sceneggiatura sarà affidata a Diablo Cody.

Blake Lively è la casalinga assassina

L’acclamata serie “Lady Killer” di Dark Horse Comics sarà adattata da Netflix in un lungometraggio. L’attrice Blake Lively, dopo aver recitato nel thriller di spionaggio “The Rhythm Section”, indosserà i panni della protagonista. Alla scrittura della sceneggiatura è stato scelto Diablo Cody, che di recente ha lavorato sia al biopic su Madonna che allo spettacolo “Powerpuff Girls” per The CW. Tuttavia, non è stato ancora trovato il regista che dirigerà il film.

L’adattamento è solo uno dei primi accordi in corso tra Netflix e Dark Horse. L’accordo ha avuto successo finora grazie a “The Umbrella Academy” che è uno dei programmi più visti sulla piattaforma. Altri progetti derivanti da questo accordo includono il film “Polar” di Jonas Åkerlund e l’imminente “Mystery Girl”.

Lady Killer: la trama

“Lady Killer” è stato scritto da Joëlle Jones e Jamie S. Rich. Il fumetto a tiratura limitata è incentrato su una casalinga degli anni ’50 di nome Josie Schuller che ha un oscuro segreto. Sebbene incarni tutti i tratti stereotipati di una casalinga amorevole, svolge segretamente la professione di serial killer a contratto per un’organizzazione mafiosa locale. Con suo marito, sospettoso delle sue uscite notturne ed il suo capo che perde fiducia nel suo lavoro, Josie potrebbe diventare lei stessa un bersaglio.

La serie ha ricevuto il plauso della critica quando è stata pubblicata per la prima volta nel 2015. Nel 2016 è stata nominata per un Eisner Award per la migliore serie limitata, oltre che per le illustrazioni e le copertine di Jones.

Francesca Reale

06/05/2021

.