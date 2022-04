Lady Gaga si esibirà domenica alla 64a edizione dei Grammy

Lady Gaga si esibirà alla 64esima edizione della cerimonia, in diretta da Las Vegas domenica 3 aprile, in sostituzione dei Foo Fighters, ad annunciarlo la CBS.

Lady Gaga, 12 volte vincitrice di un Grammy, resta tra le favorite

La cantante si esibirà ai Grammy Awards 2022, che andranno in onda in diretta dalla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas domenica 3 aprile. Gaga, 12 volte vincitrice di un Grammy, e Tony Bennett sono nominati per cinque premi, tra cui album dell’anno per il loro secondo album insieme, “Love for Sale”, e brano dell’anno per “I Get a Kick Out of You”. Inoltre, la pop-star è candidata anche nelle categorie Record dell’anno e Miglior Performance di gruppo pop/duo.

È possibile che Bennett si unisca a Lady Gaga per esibirsi e/o accettare i premi, in caso di vittoria, ma questo non è stato annunciato. Gaga ha due brani da solista nell’album “Love for Sale”, “Let’s Do It e Do I Love You”. L’album consiste in canzoni scritte da Cole Porter, fra gli artisti più importanti del cosiddetto “Grande Canzoniere Americano”.

La star ritorna ai Grammy dopo il successo mondiale di “Shallow”

Questa sarà la prima performance di Gaga ai Grammys da quando ha cantato “Shallow”nella diretta del 2019, insieme ai co-autori del brano Mark Ronson, Andrew Wyatt e Anthony Rossomando.

La Recording Academy ha anche annunciato oggi una formazione di presentatori per i premi, tra cui Joni Mitchell, Questlove, Megan Thee Stallion, Lenny Kravitz, Dua Lipa, Ludacris, Billy Porter, Bonnie Raitt, Keith Urban, Kelsea Ballerini, Avril Lavigne, Jared Leto, Michaela Jaé Rodriguez e Anthony Mackie.

Oltre a Gaga, altri artisti includono J Balvin con Maria Becerra, John Legend, Silk Sonic e Carrie Underwood. Maverick City Music, Aymée Nuviola e Billy Strings si esibiranno anche in segmenti speciali che mettono in mostra Las Vegas e mettono in luce generi non rappresentati storicamente ai Grammy.

Gli artisti precedentemente annunciati includono Jon Batiste, Brothers Osborne, BTS, Brandi Carlile, Billie Eilish, Cynthia Erivo, H.E.R., Lil Nas X con Jack Harlow, Leslie Odom Jr., Nas, Ben Platt, Olivia Rodrigo, Chris Stapleton e Rachel Zegler. Trevor Noah ospiterà lo spettacolo che andrà in onda dal vivo dalle 20:00 alle 23:30 ET.

La pandemia ha costretto la Recording Academy e la CBS a posticipare i Grammy da gennaio a questo fine settimana, il che significava trovare un altro luogo poiché la Crypto.com Arena (ex Staples Center) era al completo.

La 64a edizione dei Grammy Awards è prodotta da Fulwell 73 Productions per la Recording Academy. Raj Kapoor è lo showrunner e produttore esecutivo insieme a Ben Winston e Jesse Collins come produttori esecutivi e Jeannae Rouzan-Clay come co-produttore esecutivo. Hamish Hamilton torna come regista ed Eric Cook lo ritroviamo come produttore supervisore, con Tabitha D’umo, Patrick Menton, Fatima Robinson e David Wild.