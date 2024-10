Lady Gaga scioccata dalle recensioni di Joker: Folie à Deux, il film divide il pubblico e la critica

La pellicola “Joker: Folie à Deux” ha suscitato un acceso dibattito negli ambienti cinematografici, con reazioni polarizzate che hanno colpito sia il pubblico che la critica. Dopo una premiere inizialmente positiva alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, le recensioni hanno mostrato un’inversione di rotta significativa. In questo contesto, le dichiarazioni di Lady Gaga, che interpreta uno dei ruoli principali, aggiungono un ulteriore strato a questa controversia.

Le reazioni alla premiere di Venezia e il successivo crollo delle recensioni

All’anteprima mondiale di “Joker: Folie à Deux” a Venezia, il film ha ricevuto un’accoglienza calorosa, con un punteggio iniziale di circa il 64% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. Questa accolita di consensi ha dato l’impressione che la pellicola potesse seguire le orme del precedente capitolo, “Joker”, che ha ottenuto un riscontro entusiasta sia dal pubblico che dalla critica.

Tuttavia, la situazione ha preso una piega inaspettata all’uscita del film nelle sale cinematografiche internazionali, dove il punteggio su Rotten Tomatoes è crollato al 33%. Questo drastico cambiamento ha suscitato interrogativi su cosa possa aver causato un tale divario tra le opinioni espresse durante la premiere di Venezia e quelle emerse in seguito. Molti critici hanno messo in evidenza la mancanza di coerenza narrativa e il tono provocatorio della pellicola, mentre alcuni spettatori si sono sentiti delusi dalle aspettative generate.

Il film esplora profonde tematiche di salute mentale, e questo potrebbe aver contribuito alla polarizzazione delle reazioni. Alcuni spettatori hanno apprezzato l’audacia della narrazione, mentre altri hanno ritenuto poco soddisfacente l’approccio scelto.

Le dichiarazioni di Lady Gaga: sorpresa e dispiacere

Fonti vicine a Lady Gaga, riportate dal Daily Mail, hanno rivelato che la star è rimasta “scioccata” dalla risposta negativa a “Joker: Folie à Deux”. Le sue emozioni emergono chiaramente nel contesto del suo impegno personale nel progetto: Gaga ha dedicato anima e corpo al suo ruolo, e l’accoglienza che ha ricevuto ha infranto le sue aspettative.

Nonostante l’alta visibilità e l’anticipazione che ha circondato il film, la reazione del pubblico ha mostrato un lato diverso della medaglia. La cantautrice ha espresso incredulità di fronte al fatto che, nonostante i favori ricevuti al festival, il film non ha trovato altrettanta risonanza una volta distribuito. La sua interpretazione e il suo coinvolgimento potrebbero aver influenzato anche la sua percezione e le sue aspettative.

Questa situazione alimenta ulteriormente il dibattito su come il marketing e la presentazione iniziale di un film possano influenzare la sua ricezione nel corso del tempo. Le polemiche derivanti dalle recensioni dei critici e dai feedback del pubblico pongono degli interrogativi sul futuro della pellicola in vista di eventuali premi come gli Oscar 2025.

Il futuro di Joker: Folie à Deux e le aspettative per gli Oscar

Nonostante le recensioni miste, resta da vedere se “Joker: Folie à Deux” possa ancora ritagliarsi un posto alle cerimonie di premiazione del 2025. Il film è in competizione con molte altre produzioni di alto profilo, le quali possono aver ricevuto accoglienze migliori, ma ha anche la possibilità di brillare in categorie specifiche, come le interpretazioni individuali.

In un contesto in cui il pubblico e i critici tendono a essere influenzati dalle tendenze e dall’eco social, non è inusuale che un film che inizia con un’impressione positiva possa subire variazioni significative nel giudizio generale. Ciò avviene spesso, specialmente nei casi di film da festival, dove l’attenzione e il contesto possono cambiare radicalmente al momento della distribuzione.

Con le performance di Lady Gaga ed Joaquin Phoenix al centro dell’attenzione, ci si aspetta che le loro interpretazioni possano attirare l’interesse degli esperti nel settore cinematografico, che potrebbero riservare loro una considerazione seria in vista delle premiazioni. Tuttavia, il giudizio definitivo sulla pellicola potrebbe dipendere non solo dalle performance individuali, ma anche dalla capacità del film di connettersi emotivamente con una gamma più ampia di spettatori.