Chiara Battistini racconta il visual album di Marracash: un viaggio tra arte e musica

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il mondo della musica italiana si arricchisce di nuove sfumature grazie al recente lavoro di Marracash, intitolato “È finita la pace“. Questo ottavo album in studio del rapper milanese, considerato uno dei più influenti della scena, è accompagnato da un visual album che ne amplifica il messaggio. Abbiamo avuto l’opportunità di parlare con Chiara Battistini, regista e direttrice creativa di questo progetto, per scoprire i dettagli dietro la realizzazione di un’opera che combina musica e immagini in modo innovativo.

L’album “È finita la pace”: un manifesto generazionale

“È finita la pace” si presenta come un’opera audace, composta da tredici tracce che affrontano il disagio esistenziale e le contraddizioni di una generazione in cerca di risposte. Il brano “Gli sbandati hanno perso” ha già conquistato il pubblico, diventando disco di platino e anticipando il tour “Marra Stadi25“. Questo lavoro non è solo un album musicale, ma un vero e proprio manifesto che riflette le emozioni e le esperienze di una generazione smarrita. La regista Chiara Battistini ha voluto tradurre queste sensazioni in immagini, creando un visual album che si distingue per la sua coerenza estetica e narrativa.

La creazione del visual album: un processo complesso

La realizzazione del visual album ha richiesto un attento lavoro di adattamento. Chiara Battistini spiega che il progetto è partito dall’idea della “bolla“, simbolo della condizione interiore di Marracash. “Ho voluto che il progetto si sviluppasse dal suo punto di vista, come se Fabio osservasse il mondo da dentro quella bolla, separato ma costantemente esposto”, afferma la regista. Questo approccio ha permesso di dare vita a un linguaggio visivo che rispecchia le emozioni espresse nei brani, creando un legame profondo tra musica e immagini.

Le ispirazioni per il visual album sono state tratte da film iconici come “Minority Report” e “The Truman Show“, che esplorano temi di controllo e osservazione. Battistini ha lavorato a stretto contatto con Marracash per conferire a ogni singolo brano un’identità visiva unica, mantenendo una coerenza stilistica attraverso l’uso del bianco e nero e di immagini di archivio. La regista ha anche citato opere come “Koyaanisqatsi” di Godfrey Reggio e “Metropolis” di Fritz Lang come influenze significative nel suo lavoro, evidenziando l’importanza del ritmo e del linguaggio visivo.

L’impatto emotivo dei videoclip

Il visual album di “È finita la pace” si distingue per la sua capacità di trasmettere un forte impatto emotivo. Chiara Battistini racconta di come, ascoltando il disco, abbia avvertito un profondo senso di appartenenza. Ogni brano è stato per lei come una tessera di un puzzle che compone un affresco del sentimento collettivo della sua generazione. In particolare, il brano “Gli sbandati hanno perso” ha rappresentato una sfida creativa, poiché la regista ha cercato di raccontare una notte di giovani in cerca di risposte in una grande metropoli, bilanciando momenti di divertimento con un sottotesto di alienazione.

La bolla come metafora di osservazione

Nei videoclip che compongono il visual album, emergono due punti di vista: quello del narratore e quello dello spettatore. Battistini sottolinea come l’unione di queste prospettive sia stata naturale, con Marracash che racconta se stesso e la sua percezione della realtà. Questo approccio ha permesso di creare un’opera che non solo intrattiene, ma invita anche alla riflessione sulle esperienze comuni di una generazione.

L’evoluzione del videoclip nel tempo

Chiara Battistini riflette sull’evoluzione del videoclip, che ha subito cambiamenti significativi nel corso degli anni. Oggi, la fruizione è immediata e accessibile, grazie alle piattaforme digitali. Questo ha portato a un aumento della produzione, ma ha anche sollevato interrogativi sulla qualità e sulla ricerca creativa. La regista ricorda con nostalgia il suo periodo di lavoro per MTV, dove ha potuto crescere professionalmente in un ambiente stimolante. Negli anni ’90, i videoclip musicali erano considerati una forma d’arte, diretti da registi visionari che hanno lasciato un segno indelebile nel settore.

Il lavoro di Chiara Battistini sul visual album di Marracash rappresenta un esempio di come la musica e l’arte visiva possano intrecciarsi per raccontare storie significative e toccanti, riflettendo le esperienze e le emozioni di una generazione in continua evoluzione.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!