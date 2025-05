Eurovision Song Contest 2025: Finale a Basilea con 26 Paesi in gara e attesa per il vincitore

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Eurovision Song Contest 2025 è giunto alla sua fase culminante, con la finale che si svolgerà a Basilea, in Svizzera, il 17 maggio. Dopo le semifinali trasmesse su Rai 2, il pubblico è in fermento per scoprire chi si aggiudicherà il titolo di vincitore di questa 69esima edizione. Con 26 rappresentanti in gara, tra cui i Big Five e il Paese ospitante, l’attenzione è rivolta ai favoriti e alle scommesse che circolano tra gli appassionati.

La conduzione della finale

A presentare l’evento finale saranno Michelle Hunziker, Hazel Brugger e Sandra Studer, un trio di conduttrici che promette di rendere la serata memorabile. Per il pubblico italiano, ci sarà la possibilità di votare, ad eccezione del rappresentante italiano, Lucio Corsi. Questo elemento aggiunge un ulteriore livello di coinvolgimento per gli spettatori, che potranno esprimere le proprie preferenze per i vari artisti in gara.

Scaletta della finale

La scaletta della finale è stata ufficializzata e prevede l’esibizione di 26 artisti, ognuno dei quali rappresenta il proprio Paese con brani originali. Di seguito, l’ordine di uscita:

Norvegia – Kyle Alessandro con “Lighter” Lussemburgo – Laura Thorn con “La Poupée Monte Le Son” Estonia – Tommy Cash con “Espresso Macchiato” Israele – Yuval Raphael con “New Day Will Rise” Lituania – Katarsis con “Tavo Akys” Spagna – Melody con “Esa Diva” Ucraina – Ziferblat con “Bird of Pray” Regno Unito – Remember Monday con “What The Hell Just Happened?” Austria – JJ con “Wasted Love” Islanda – Roa Lettonia – Tautumeitas con “Bur Man Laimi” Paesi Bassi – Claude con “C’est la vie” Finlandia – Erika Vikamn con “Ich Komme” Italia – Lucio Corsi con “Volevo essere un duro” Polonia – Justyna Steczkowska con “Gaja” Germania – Abor & Tynna con “Baller” Grecia – Klavdia con “Asteromata” Armenia – PARG con “Survivor” Svizzera – Zoe Me con “Voyage” Malta – Miriana Conte con “Serving” Portogallo – Napa con “Deslocado” Danimarca – Sissal con “Hallucination” Svezia – Kaj con “Bara Bada Bastu” Francia – Louane con “Maman” San Marino – Gabry Ponte con “Tutta l’Italia” Albania – Shkodra Elektronike con “Zjerm”

Le aspettative per il vincitore

La finale dell’Eurovision inizierà alle 21 e si prevede che si concluda poco dopo la mezzanotte. Tra i favoriti, la Svezia emerge con una canzone techno-pop che ha già conquistato il pubblico e sta spopolando sui social media. Anche il brano “Espresso Macchiato” di Tommy Cash ha guadagnato popolarità, rendendo la competizione ancora più avvincente. I bookmakers indicano anche la Francia e la Finlandia come possibili contendenti per il podio, ma l’incertezza regna sovrana e non si escludono sorprese.

Il voto del pubblico sarà cruciale per determinare il vincitore. Il sistema di voto misto prevede che il risultato finale derivi da una combinazione dei voti del pubblico e delle giurie nazionali, composte da cinque esperti per ogni Paese partecipante. Gli italiani potranno votare tramite telefono, SMS o l’app ufficiale ESC2025, esprimendo le loro preferenze per gli artisti in gara, escludendo Lucio Corsi.

Come seguire la finale in tv

La finale dell’Eurovision sarà trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle 21. Gli spettatori potranno seguire l’evento anche su Rai Radio 2 in streaming e sul portale RaiPlay, garantendo un’ampia accessibilità per tutti gli appassionati. La conduzione sarà affidata a Gabriele Corsi e BigMama, mentre Topo Gigio annuncerà i voti della giuria italiana, aggiungendo un tocco di familiarità e divertimento alla serata.

