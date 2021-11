Lady Gaga e Adam Driver: sesso selvaggio in “House of Gucci”

Lady Gaga e Adam Driver improvvisano una delle scene di sesso più prorompenti mai viste, nel prossimo film poliziesco del regista Ridley Scott, “House of Gucci”.

Lady Gaga, Adam Driver e la scena di sesso selvaggio di “House of Gucci”

Le due star dell’attesissimo film “House of Gucci” diretto da Ridley Scott, hanno improvvisato la loro scena di sesso nelle prime fasi del film. Il lungometraggio ha avuto un notevole slancio sin dai primi giorni della sua produzione, e con le recenti proiezioni in anteprima a Londra e ora a New York, il film è riuscito a ottenere già molti consensi. Una parte considerevole di questo clamore sembra derivare dalla performance di Lady Gaga e Adam Driver nei panni di Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci.

Adam Driver ha recentemente detto a EW, a riguardo della famigerata scena, che lui e Gaga erano molto a loro agio quando la sequenza è girata:

“Abbiamo girato la scena come faremmo con qualsiasi combattimento o qualsiasi scena. L’abbiamo semplicemente eseguita forse una o due volte, e basta! Lo sentivamo, per così dire! Tutto quello che dico suona come un doppio senso, ma , l’abbiamo fatto! Devo anche dire che, a quel punto, stavamo girando da un mese, quindi ci siamo sentiti molto a nostro agio nell’andare dove dovevamo andare.”

Il regista Ridley Scott e il crime italiano

Negli ultimi anni, il regista Ridley Scott, creatore di “Alien” (1979) e “Il Gladiatore” (2000), si è avventurato sempre più nelle rappresentazioni del mondo criminale italiano. “Tutti i soldi del mondo” (2017) è stato il suo primo sul crime italiano, e racconta la vera storia del magnate del petrolio John Paul Getty e il rapimento del nipote di 16 anni nel 1973 a Roma. “House of Gucci” segna invece la sua seconda effige di una pagina violenta ma affascinante nella storia dell’Italia. Il film racconta la storia del matrimonio tra Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani, il successivo divorzio e l’omicidio del famoso imprenditore, dopo che la donna ha ingaggiato un sicario per ucciderlo.

“House of Gucci” è già stato contrassegnato come uno dei possibili vincitori dell’Oscar e potrebbe addirittura portare l’attrice Lady Gaga nell’aggiudicarsi l’ambita statuetta, nonostante la sua esperienza cinematografica limitata.

Eleonora De Sanctis

18/11/2021