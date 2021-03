Lady Gaga e Adam Driver: il signore e la signora Gucci in “House of Gucci”

Lady Gaga e Adam Driver saranno i protagonisti del nuovo film di Ridley Scott “House of Gucci”, che tratterà della vicenda legata ai coniugi Gucci.

L’annuncio su Instagram di Lady Gaga di “House of Gucci”

Lady Gaga ha condiviso su Instagram una foto di coppia di lei e Adam Driver in uno sguardo dietro le quinte di “House of Gucci”. Gaga e Driver sono attualmente in Italia per le riprese dell’ultimo film di Ridley Scott, e questo è il primo sguardo dei due personaggi.

Il film segue gli eventi e le conseguenze dell’omicidio del famoso designer italiano Maurizio Gucci (Adam Driver) da parte della sua ex moglie Patrizia Reggiani (Lady Gaga). A completare il cast c’è Al Pacino come lado Gucci, Jeremy Irons come Rodolfo Gucci, Camille Cottin come Paola Franchi e Jack Huston e Reeve Carney in ruoli non specificati.

Il film è tratto dal romanzo “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed” di Sara Gay Forden. Patrizia Reggiani è stata processata e condannata a 29 anni di carcere per aver ordinato l’omicidio di Gucci nel 1998. Il processo ricevette una grande pubblicità e Reggiani divenne nota come una classica “vedova nera”. Lo scrittore italo-britannico Roberto Bentivegna fa il suo debutto cinematografico con l’adattamento di questa emozionante storia vera. Ridley Scott è affiancato dai produttori Giannina Scott e Kevin J. Walsh.

Lady Gaga e Adam Driver: il dream team

In combinazione con la reputazione del regista e del resto del cast, “House of Gucci” è uno dei film più attesi del 2021. Driver e Gaga saranno sicuramente nella rosa dei candidati per gli Oscar, a seguito delle loro brillanti performance (e nominate all’Oscar), in “Storia di un matrimonio” e “A Star is born”.

In particolare, questo segna anche il ritorno di Gaga al cinema dopo l’acclamato remake del 2018 di Bradley Cooper.

“House of Gucci” uscirà nelle sale il 24 novembre 2021.

Federica Contini

10/03/2021