L’Academy : l’espulsione di Will Smith potrebbe essere vicina

Giorni dopo che Will Smith ha schiaffeggiato Chris Rock durante la 94a trasmissione televisiva degli Oscar, il Consiglio dei governatori ha tenuto una riunione di emergenza per discutere le conseguenze per il vincitore del premio come Miglior Attore. Ora rischia la “sospensione, espulsione o altre sanzioni consentite”. L’ Academy ( The Academy of Motion Picture Arts and Sciences ) ha anche dichiarato che la star di “Una famiglia vincente-King Richard” si è rifiutata di lasciare la cerimonia dopo che gli era stato chiesto.

L’ Academy: “a rischio l’integrità della nostra organizzazione”

Facciamo un passo indietro, e ricordiamo che L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences,in sigla A.M.P.A.S., anche abbreviata in Academy, è un’organizzazione professionale onoraria degli Stati Uniti fondata l’11 maggio 1927 in California per sostenere lo sviluppo dell’industria cinematografica nazionale (e internazionale).

Nota in tutto il mondo per l’assegnazione dei premi Oscar , l’Academy è composta da circa 6.000 membri, quasi tutti professionisti del cinema di nazionalità statunitense. Tra i membri vi sono infatti anche grandi cineasti di altre 35 nazioni. Dall’agosto 2019 il presidente dell’Academy è David Rubin. La sede si trova al 8949 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, California 90211, Stati Uniti d’America.

La dichiarazione dell’Academy è altamente schiacciante, citando gli standard di condotta e le violazioni di Smith di “contatto fisico inappropriato, comportamento offensivo o minaccioso e compromissione dell’integrità dell’Academy”.

Will Smith, che ha vinto l’Oscar come Miglior Attore per “Una famiglia vincente-King Richard”, non molto tempo dopo lo schiaffo, ha ricevuto 15 giorni di preavviso per votare in merito alle sue violazioni e sanzioni e ha l’opportunità di fornire una risposta scritta. La prossima riunione del consiglio è prevista per il 18 aprile, quando l’Academy potrà prendere provvedimenti disciplinari.

Una nuova informazione degna di nota è che l’Academy dichiara di aver chiesto a Will Smith di lasciare il Dolby Theatre, ma Smith si è rifiutato di farlo. Una delle accuse più sostenute, difatti, ricade proprio sulla gestione del momento da parte dell’organizzazione, che risponde: “Riconosciamo anche che avremmo potuto gestire la situazione in modo diverso”, si legge nella dichiarazione.

L’organizzazione ha anche offerto scuse formali a Rock, agli altri candidati che hanno partecipato alla cerimonia e agli spettatori a casa e di persona che hanno assistito all’evento. Nella lettera si legge “Mr. Rock, ci scusiamo con te per quello che hai vissuto sul nostro palco e ti ringraziamo per la tua resilienza in quel momento. Ci scusiamo anche con i nostri candidati, ospiti e spettatori per ciò che è accaduto durante quello che avrebbe dovuto essere un evento celebrativo”.

Questa la dichiarazione integrale e le scuse a Chris Rock

“Il Consiglio dei governatori ha avviato oggi un procedimento disciplinare contro il signor Smith per violazione degli standard di condotta dell’Academy, inclusi contatti fisici inappropriati, comportamenti offensivi o minacciosi e compromissione dell’integrità dell’Accademia.

Coerentemente con gli standard di condotta dell’Academy, nonché con la legge della California, al sig. Smith viene fornito un preavviso di almeno 15 giorni per votare in merito alle sue violazioni e sanzioni e l’opportunità di essere ascoltato in anticipo tramite una risposta scritta. Alla prossima riunione del consiglio del 18 aprile, l’Academy potrà intraprendere qualsiasi azione disciplinare, che può includere la sospensione, l’espulsione o altre sanzioni consentite dallo Statuto e dagli Standard di Condotta.

Le azioni del signor Smith alla 94a edizione degli Oscar sono state un evento traumatico e profondamente scioccante a cui assistere di persona e in televisione. Mr. Rock, ci scusiamo con te per quello che hai vissuto sul nostro palco e ti ringraziamo per la tua resilienza in quel momento. Ci scusiamo anche con i nostri candidati, ospiti e spettatori per ciò che è accaduto durante quello che avrebbe dovuto essere un evento celebrativo.

Le cose si sono svolte in un modo che non avremmo potuto prevedere. Mentre vorremmo chiarire che al signor Smith è stato chiesto di lasciare la cerimonia e ha rifiutato, riconosciamo anche che avremmo potuto gestire la situazione in modo diverso.”

Lunedì sera, una lettera del presidente dell’Academy David Rubin e del CEO Dawn Hudson è stata inviata a tutti i membri. La leadership ha condiviso la sua “indignazione” per le azioni di Will Smith e come ha “offuscato” la serata in cui film come “I segni del cuore-Coda” e “Dune” sono andati via con il maggior numero di premi.

Probabilmente sarà considerato uno dei momenti più folli nei 94 anni di storia dei Premi Oscar, ma certamente non è l’unico momento “pazzo” durante una trasmissione televisiva. Alla cerimonia del 1973, Sacheen Littlefeather ha accettato l’Oscar come Miglior attore a nome di Marlon Brando per “Il Padrino” (1972) per parlare del maltrattamento dei nativi americani nell’industria di Hollywood. Dopo aver ricevuto un misto di applausi e fischi udibili dal pubblico, Littlefeather ha affermato in un’intervista del 2021 con The Guardian che John Wayne doveva essere trattenuto da sei uomini della sicurezza per impedirgli di rimuoverla con la forza dal palco. Nessuna azione è stata intrapresa contro i due durante la trasmissione televisiva. Tuttavia, l’attuale codice di condotta dell’Accademia non era in vigore.

Durante un episodio di “The View”, l’attrice premio Oscar Whoopi Goldberg, membro del Board of Governors, ha dichiarato: “Non gli toglieremo quell’Oscar. Ci saranno delle conseguenze, ne sono certo, ma non credo sia quello che faranno”. Harvey Weinstein è stato espulso dall’Academy nell’ottobre 2017 in seguito al rapporto del New York Times su decenni di comportamenti sessuali scorretti. Tuttavia, la sua vittoria all’Oscar per la produzione di “Shakespeare in Love” (1998) non è stata annullata. Roman Polanski è stato condannato nel 1978 per aver violentato una ragazza di 13 anni prima di fuggire in Francia prima della sua condanna, ma ha vinto un Oscar per aver diretto “Il pianista” nel 2002. È stato espulso nel giugno 2019. Ha intentato una causa contro l’Academy prima di perdere l’offerta nell’agosto 2020.

Staremo a vedere come andrà a finire questa telenovela che, e su questo come fare a dar torto ai molti, ha purtroppo offuscato tutta la magia che avvolge la cerimonia e, danno ancor più grave, non reso il giusto merito ai vincitori di questa edizione degli Oscar.