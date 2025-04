L’Academy introduce la categoria per i migliori stunt: Ecco 5 film iconici che avrebbero meritato il riconoscimento

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’Academy ha recentemente annunciato l’introduzione di una nuova categoria dedicata ai migliori stunt nelle cerimonie degli Oscar. Questa decisione segna un importante passo avanti nel riconoscere il lavoro degli stuntman e delle stuntwoman, spesso trascurato nel panorama cinematografico. Per celebrare questa novità, esploreremo cinque film storici che avrebbero sicuramente meritato un premio in questa nuova categoria.

Io… e il ciclone: L’arte del cinema muto

Negli anni ’20 del ventesimo secolo, il cinema muto ha visto emergere figure iconiche come Buster Keaton, protagonista del film “Io… e il ciclone“, diretto da Charles Reisner. Questo film è un esempio straordinario di come Keaton utilizzasse stunt audaci per intrattenere il pubblico. Tra le sue performance più memorabili, spicca la scena in cui affronta un treno fuori controllo, un’impresa che ha richiesto abilità e coraggio. Un altro stunt celebre è quello in cui Keaton manovra una moto seduto sul manubrio, dimostrando una maestria unica nel combinare comicità e azione. Infine, il suo stunt più iconico, il crollo di una casa, è stato omaggiato da innumerevoli stuntman contemporanei, testimoniando l’impatto duraturo delle sue performance sul cinema.

Ben-Hur: La corsa delle bighe

Un altro film che ha segnato la storia del cinema è “Ben-Hur“, con Charlton Heston nel ruolo del protagonista. La celebre corsa delle bighe è considerata uno degli stunt più impressionanti mai realizzati. La produzione ha richiesto quasi un anno di preparazione e l’impiego di migliaia di comparse, senza l’ausilio di effetti speciali digitali. La scena è caratterizzata da momenti di grande tensione, come le ruote delle bighe che si frantumano e Charlton Heston che, in alcune sequenze, ha realmente gareggiato. Questo film non solo ha catturato l’immaginazione del pubblico, ma ha anche stabilito nuovi standard per le scene d’azione nel cinema.

I predatori dell’arca perduta: L’incredibile avventura di Indiana Jones

Il primo film della saga di Indiana Jones, “I predatori dell’arca perduta“, ha visto Harrison Ford nel ruolo del celebre archeologo. Tra gli stunt più memorabili, spicca quello eseguito da Terry Leonard, che ha realizzato una scena in cui scivola sotto un camion in corsa, un omaggio a una sequenza del film “Ombre rosse“. Questo stunt ha richiesto una precisione e una tempistica impeccabili, contribuendo a rendere il film un classico del genere avventuroso. La combinazione di azione frenetica e momenti di suspense ha reso “I predatori dell’arca perduta” un punto di riferimento per le produzioni future.

Death Proof: Inseguimenti mozzafiato

Un’altra menzione d’onore va a “Death Proof“, diretto da Quentin Tarantino, parte del progetto “Grindhouse – A prova di morte“. Nella seconda parte del film, si svolge un inseguimento ad alta velocità che ha catturato l’attenzione del pubblico. Zoe Bell, che si aggrappa al cofano di una Dodge Challenger, affronta una serie di manovre pericolose mentre Kurt Russell cerca di buttarla fuori strada. Questo stunt, realizzato senza l’ausilio di effetti speciali digitali, ha dimostrato l’abilità e il coraggio degli stuntman, rendendo “Death Proof” un film memorabile nel panorama del cinema d’azione.

Mad Max: Fury Road: L’apice dell’azione

Infine, “Mad Max: Fury Road” rappresenta un esempio eccezionale di come gli stunt possano elevare un film d’azione. Diretto da George Miller, il film è caratterizzato da scene d’azione frenetiche e stunt spettacolari. Ogni sequenza è stata progettata per massimizzare l’impatto visivo e l’adrenalina, rendendo “Fury Road” un candidato ideale per un Oscar dedicato agli stunt. La maestria con cui sono stati realizzati gli inseguimenti e le acrobazie ha reso questo film un punto di riferimento nel genere, dimostrando l’importanza del lavoro degli stuntman nel cinema contemporaneo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!