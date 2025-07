La7 svela i palinsesti per la stagione 2025-2026: novità e conferme tra volti noti e nuovi arrivi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La rete televisiva La7 ha recentemente annunciato i palinsesti per la stagione 2025-2026, rivelando un mix di conferme e novità che promettono di arricchire l’offerta informativa e di intrattenimento. Con l’ingresso di figure di spicco e il rinnovo di programmi di successo, La7 si prepara a mantenere il suo ruolo di protagonista nel panorama televisivo italiano. Tra i nomi che si affacciano sulla rete, ci sono Roberto Saviano, Nicola Gratteri e Gerardo Greco, mentre volti storici come Lilli Gruber, Enrico Mentana e Aldo Cazzullo continueranno a guidare la programmazione.

Nuovi volti e programmi in arrivo

Una delle novità più attese è il debutto di Roberto Saviano con il programma “La giusta distanza”, che si articolerà in sei puntate. Questo show si concentrerà sulla criminalità organizzata e sulle mafie, affrontando temi di grande attualità e rilevanza sociale. Saviano, noto per il suo impegno nella lotta contro la mafia, porterà la sua esperienza e la sua visione critica in un format che si preannuncia coinvolgente e informativo.

Accanto a lui, Nicola Gratteri, magistrato di fama e noto per il suo lavoro contro la mafia, condurrà “Lezioni di mafie”, una serie di quattro puntate pensate per un pubblico di studenti. L’obiettivo di questo programma è quello di educare e sensibilizzare le nuove generazioni riguardo al fenomeno mafioso, fornendo strumenti di comprensione e analisi. Infine, Gerardo Greco assumerà la conduzione di “Omnibus”, subentrando a Edgardo Gulotta, che si ritira per pensionamento. Greco, già noto per il suo stile incisivo, porterà una nuova energia al programma.

Conferme dei programmi di punta

La7 ha deciso di confermare alcuni dei suoi programmi di punta, garantendo continuità a volti noti del panorama televisivo. Lilli Gruber continuerà a condurre “Otto e Mezzo”, un programma che ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua capacità di affrontare temi di rilevanza nazionale e internazionale. La presenza di Gruber nell’access prime time rappresenta una garanzia di qualità e approfondimento.

Enrico Mentana, figura storica del TgLa7, ha rinnovato il suo contratto fino al 2026, assicurando così la continuità dell’informazione serale. Mentana, con la sua esperienza e professionalità, continuerà a guidare il telegiornale, mantenendo alta l’attenzione su eventi e notizie di attualità. Anche Aldo Cazzullo proseguirà con “Una Giornata Particolare”, un programma che offre approfondimenti su momenti cruciali della storia italiana, mantenendo viva la memoria collettiva.

Altre novità e progetti futuri

Oltre ai nuovi programmi e alle conferme, La7 ha in serbo altre interessanti novità. Ezio Mauro presenterà due speciali dedicati a figure di grande rilevanza come Papa Francesco e Vladimir Putin, offrendo uno sguardo approfondito su temi di politica e religione. Fabrizio Gifuni sarà protagonista di un appuntamento dedicato alla storia della P2, un argomento che continua a suscitare interesse e dibattito.

In aggiunta, La7 ha annunciato un progetto ambizioso che prevede una revisione completa della programmazione di La7d, il canale tematico della rete. I dettagli di questa ristrutturazione verranno svelati a settembre, promettendo sorprese e novità per il pubblico. Con queste iniziative, La7 si prepara a consolidare la sua posizione nel panorama televisivo italiano, puntando su contenuti di qualità e figure di spicco.

