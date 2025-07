La7 presenta i nuovi palinsesti per la stagione 2025-2026: crescita e conferme nel panorama televisivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La7 ha recentemente svelato i suoi palinsesti per la stagione 2025-2026, segnando un traguardo significativo nella sua storia. La rete, diretta da Andrea Salerno, ha registrato una crescita del 9% nel prime time, consolidando la sua posizione come terza emittente italiana. Questo risultato non è frutto del caso, ma di una strategia ben definita che punta sulla qualità e sull’identità distintiva del canale. La presentazione, avvenuta il 3 luglio a Milano, ha messo in luce l’impegno della rete nel mantenere un’offerta di contenuti di alto livello, evitando formule a basso costo e puntando su volti noti e credibili.

Enrico Mentana: una presenza rassicurante per il TgLa7

Enrico Mentana continuerà a essere il volto del TgLa7, confermando il suo ruolo di figura centrale nel panorama informativo del canale. La sua presenza è considerata rassicurante dal pubblico, che apprezza il suo rigore giornalistico e la sua popolarità. Le maratone di Mentana sono diventate appuntamenti fissi per chi cerca notizie in tempo reale e di qualità. Il suo contratto è stato rinnovato fino al 2026, con la promessa di Urbano Cairo che rimarrà in vigore finché il giornalista vorrà continuare a far parte della squadra. Questo rinnovo è stato accolto con entusiasmo, soprattutto dopo le incertezze che avevano circondato la sua permanenza.

Al contrario, Flavio Insinna non sarà più presente su La7. Il suo programma, “Famiglie d’Italia“, non ha raggiunto l’armonia necessaria con la missione editoriale della rete, nonostante un buon seguito di pubblico. Questa decisione riflette l’approccio selettivo di La7, che cerca contenuti in linea con le aspettative di un pubblico esigente, abituato a programmi che stimolano la riflessione e l’informazione. In questo contesto, “Otto e mezzo“, condotto da Lilli Gruber, continuerà a rappresentare un punto di riferimento per l’approfondimento giornalistico.

La proposta del prime time: conferme e novità

Il prime time di La7 si conferma solido, mantenendo le scelte editoriali che hanno portato al successo negli ultimi mesi. Ogni sera, il pubblico potrà seguire programmi di autori di spicco come Corrado Augias, Giovanni Floris, Aldo Cazzullo, Corrado Formigli, Diego Bianchi e Massimo Gramellini. Queste trasmissioni non solo intrattengono, ma fungono anche da “agenda parallela” per il Paese, affrontando temi di rilevanza sociale e culturale.

Accanto a queste conferme, La7 introduce nuove voci per arricchire la sua offerta. Roberto Saviano presenterà “La Giusta distanza“, mentre Ezio Mauro offrirà ritratti di figure come Putin e Papa Francesco. Nicola Gratteri porterà le sue “Lezioni di Mafie“, e Fabrizio Gifuni racconterà la storia della loggia P2 attraverso un linguaggio teatrale e civile. Questi nuovi programmi mirano a stimolare un dibattito critico e a esplorare le complessità dell’Italia contemporanea.

L’offerta del day time: un palinsesto di domande

Il day time di La7 si distingue per la sua capacità di porre domande e stimolare il dibattito. Programmi come “Omnibus“, “Coffee Break“, “L’Aria che Tira” e “Tagadà” continueranno a essere parte integrante della programmazione, con conduzioni consolidate e un’editoria attenta. Anche durante l’estate, La7 manterrà attivi i suoi programmi, con “In Onda” che presiederà l’access prime time e il TgLa7 sempre presente.

Mentre molte reti generaliste tendono a rallentare durante la stagione estiva, La7 si distingue per la sua offerta ricca e variegata. Il Palio di Siena, in programma il 2 luglio e il 16 agosto, insieme a eventi di ginnastica ritmica, cinema d’autore e programmi storici, garantiranno un’estate ricca di contenuti.

La7 e l’evoluzione digitale: verso nuovi linguaggi

La7 sta investendo nella sua strategia digitale, con un pubblico di 10 milioni di spettatori al giorno tra televisione e piattaforme online. I dati mostrano un forte impegno, con il 51% delle visualizzazioni video concentrate nell’area di approfondimento on demand. La rete vanta anche 8,5 milioni di follower sui social e 7,7 milioni di ascolti per i suoi podcast, segno di un’offerta pensata per soddisfare le esigenze degli utenti moderni.

In un’ottica di innovazione, La7 si prepara a lanciare un nuovo sito, la7.it, progettato per essere più funzionale e dinamico. Questo nuovo portale mira a unificare l’esperienza editoriale, offrendo un accesso semplificato a tutti i contenuti della rete. Con queste iniziative, La7 si conferma come un attore chiave nel panorama televisivo italiano, pronto a rispondere alle sfide del futuro.

