La7 annuncia un nuovo programma in prima serata con Roberto Saviano

La rete televisiva La7, diretta da Andrea Salerno, si prepara a rivelare i suoi palinsesti per la prossima stagione. In attesa dell’evento ufficiale, previsto per domani, giovedì 3 luglio, emergono già alcune notizie significative. Tra queste, spicca la conferma di un nuovo programma condotto da Roberto Saviano, noto giornalista e scrittore, che si occuperà di temi legati alla mafia e alla criminalità organizzata.

Il programma di Roberto Saviano: un focus sulla criminalità

Secondo quanto riportato da Fanpage, Roberto Saviano ha confermato la realizzazione di un programma in prima serata su La7. Sebbene i dettagli siano ancora scarsi, è certo che il giornalista affronterà tematiche di grande rilevanza sociale, come la mafia e la criminalità organizzata. Saviano, già noto per il suo impegno nella denuncia delle attività mafiose, utilizzerà il suo nuovo spazio per approfondire questioni cruciali, avvalendosi della collaborazione di esperti del settore.

Tra i collaboratori previsti, spicca il nome di Nicola Gratteri, Procuratore presso il Tribunale di Napoli, noto per le sue indagini sulla ‘ndrangheta calabrese. La presenza di Gratteri nel programma promette di arricchire il dibattito e fornire una prospettiva giuridica sulle problematiche trattate. Questo nuovo progetto si inserisce in un contesto già noto per Saviano, che ha visto in passato difficoltà di programmazione, come nel caso del programma Insider, le cui puntate sono state trasmesse con un anno di ritardo dalla Rai.

I programmi confermati per la prossima stagione

Mentre l’attenzione si concentra sul nuovo programma di Saviano, La7 ha già confermato alcuni dei suoi titoli di punta per la prossima stagione televisiva. Tra questi, ritorneranno programmi molto seguiti come Otto e mezzo, condotto da Lilli Gruber, e diMartedì, presentato da Giovanni Floris. Anche Piazza Pulita, con Corrado Formigli, e Propaganda Live, condotto da Diego Bianchi, sono stati confermati, così come In altre parole di Massimo Gramellini, che avrà una doppia collocazione nel weekend.

In aggiunta, Italia Oggi ha rivelato che Gerardo Greco è stato nominato vicedirettore del TG La7 e conduttore di Omnibus al mattino. Greco, che dal 2020 ricopriva il ruolo di consulente per i programmi di informazione della rete, porta con sé una vasta esperienza nel settore, contribuendo così a rafforzare l’offerta informativa di La7.

La presentazione ufficiale dei palinsesti di La7 si preannuncia quindi come un evento ricco di novità e conferme, con un forte focus su temi di attualità e approfondimento, in linea con la tradizione della rete.

