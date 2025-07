La storia dell’Isola dei Famosi: ascolti e cambiamenti dal 2003 al 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’Isola dei Famosi, uno dei reality show più seguiti della televisione italiana, ha attraversato un lungo percorso dal suo debutto nel 2003. Questo articolo analizza la storia degli ascolti del programma, evidenziando i momenti salienti delle sue finali e il passaggio da Rai 2 a Canale 5. Con l’ultima edizione del 2025, il format ha visto un’evoluzione significativa, sia in termini di conduzione che di audience.

Gli ascolti delle finali dell’Isola dei Famosi: l’era di Rai 2

La prima edizione dell’Isola dei Famosi è andata in onda nel settembre 2003 su Rai 2, con Simona Ventura alla conduzione. La finale ha registrato un incredibile successo, con 10.451.000 spettatori e uno share del 42.75%. Questo esordio ha segnato l’inizio di un fenomeno televisivo, che ha continuato a crescere nelle edizioni successive.

Nel 2004, la seconda edizione ha superato le aspettative, con Sergio Muniz che ha trionfato davanti a 10.977.000 spettatori e un share del 46.02%. La terza edizione, nel 2005, ha visto Lory Del Santo vincere con 9.513.000 spettatori e uno share del 42.53%. Tuttavia, nel 2006, il programma ha iniziato a risentire di un calo di interesse per il genere reality, registrando 6.148.000 spettatori e uno share del 34.31% per la finale vinta da Luca Calvani.

La quinta edizione, nel 2007, ha visto Manuela Villa trionfare con 6.339.000 spettatori e un share del 28.93%. L’anno successivo, la finale del 2008 ha riportato il programma a numeri più elevati, con 7.214.000 spettatori e uno share del 31.49%, grazie alla vittoria di Vladimir Luxuria. Tuttavia, nel 2010, la settima edizione ha registrato un calo significativo, con Daniele Battaglia che ha vinto con soli 4.368.000 spettatori e uno share del 21.51%.

La finale dell’ottava edizione, nel 2011, ha segnato l’ultima conduzione di Simona Ventura, con Giorgia Palmas che ha vinto davanti a quasi 5 milioni di spettatori. La nona edizione, nel 2012, ha visto Nicola Savino alla conduzione e ha registrato 4.366.000 spettatori e uno share del 21.98%, prima del passaggio a Canale 5.

L’Isola dei Famosi su Canale 5: un nuovo inizio

Nel 2015, Mediaset ha deciso di rilanciare l’Isola dei Famosi su Canale 5, con Alessia Marcuzzi alla conduzione. La decima edizione ha ottenuto un buon successo, con 6.545.000 spettatori e uno share del 31.99%. Tuttavia, l’undicesima edizione nel 2016 ha visto un calo, con 4.760.000 spettatori e uno share del 24.71%, nonostante la vittoria di Giacobbe Fragomeni.

La dodicesima edizione, nel 2017, ha visto Raz Degan trionfare con 4.253.000 spettatori e uno share del 24.57%. Nel 2018, la finale ha registrato 4.545.000 spettatori e uno share del 26.4%, con Nino Formicola vincitore. Tuttavia, nel 2019, la quattordicesima edizione ha segnato un flop inatteso, con Marco Maddaloni che ha vinto davanti a soli 3.231.000 spettatori e uno share del 18.1%.

Dopo una pausa di due anni, l’Isola è tornata nel 2021 con Ilary Blasi alla conduzione. Nonostante un buon inizio, la finale ha visto una media di 3.317.000 spettatori e uno share del 22.97%. Nel 2022, la sedicesima edizione ha registrato un record negativo, con 2.575.000 spettatori e uno share del 23.3%.

L’Isola dei Famosi 2025: un’edizione da record negativo

L’edizione del 2025 ha portato a un cambiamento significativo nella conduzione, con Veronica Gentili subentrata a Vladimir Luxuria e Simona Ventura nel ruolo di opinionista. Tuttavia, i numeri di ascolto sono stati deludenti, con una media di 1.831.000 spettatori e uno share del 15.37%. Questo rappresenta l’edizione meno vista di sempre, evidenziando una crisi di interesse per il format.

La storia dell’Isola dei Famosi riflette non solo l’evoluzione del reality in Italia, ma anche i cambiamenti nei gusti del pubblico e le sfide che i programmi televisivi devono affrontare per mantenere l’attenzione degli spettatori. Con un’eredità che dura da oltre vent’anni, il futuro del programma rimane incerto, ma il suo impatto sulla televisione italiana è indiscutibile.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!