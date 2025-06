La Volta Buona: Simone Annichiarico racconta il suo legame speciale con Pippo Baudo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Giovedì 5 giugno 2025, il noto locale La Volta Buona ospita un evento dedicato al tema della famiglia, con la presenza di figure di spicco del panorama televisivo italiano. Tra gli ospiti, Simone Annichiarico condivide la sua esperienza personale e il profondo legame che lo unisce a Pippo Baudo, una figura che ha avuto un impatto significativo nella sua vita.

La relazione tra Simone Annichiarico e Pippo Baudo

Durante l’evento, Simone Annichiarico ha descritto il suo rapporto con Pippo Baudo come qualcosa di unico e speciale. «Per me è come un secondo papà», ha dichiarato, sottolineando l’importanza che il celebre conduttore ha avuto nel suo percorso di crescita. Annichiarico ha raccontato come la loro amicizia sia nata in un momento cruciale della sua vita, quando si trovava a dover affrontare le sfide dell’adolescenza.

Un cambiamento decisivo nell’adolescenza

Il racconto di Annichiarico si è concentrato sulla sua adolescenza, un periodo che spesso rappresenta una fase di transizione complessa per molti giovani. Ha rivelato di essersi iscritto al liceo scientifico non per reale interesse, ma per una cotta per la figlia della sua professoressa. Tuttavia, è stato proprio in questo contesto che Pippo Baudo è intervenuto in modo decisivo.

«Una settimana prima dell’inizio delle lezioni, mi chiama e mi dice: “Perché ti sei iscritto al liceo scientifico? Sono cate, la tua vita è l’arte”», ha raccontato *Annichiarico, ricordando con affetto l’intervento diretto e sincero del conduttore. Questo consiglio ha rappresentato un punto di svolta nella sua vita, portandolo a scegliere il liceo artistico, un ambiente che gli ha permesso di esprimere se stesso e di trovare una via di fuga dalle difficoltà degli anni delle medie.

L’importanza dell’arte nella vita di Simone

Il passaggio al liceo artistico ha avuto un impatto profondo sulla vita di Annichiarico. Ha descritto come questa scelta gli abbia aperto nuove porte e gli abbia permesso di scoprire la sua vera passione per l’arte e la comunicazione. «Mi ha salvato la vita», ha concluso, evidenziando il ruolo fondamentale che Pippo Baudo ha avuto nel guidarlo verso un percorso più autentico e soddisfacente.

L’evento a La Volta Buona ha offerto un’opportunità per riflettere sull’importanza delle figure di riferimento nella vita di ciascuno, e come un semplice consiglio possa cambiare il corso di un’esistenza. La storia di Simone Annichiarico è un esempio di come le relazioni umane possano influenzare positivamente il nostro cammino.

