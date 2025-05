La volta buona: Giancarlo Magalli provoca imbarazzo in studio parlando di Stefano De Martino

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nella puntata del 26 maggio di “La Volta Buona“, il conduttore Stefano De Martino è stato al centro di un acceso dibattito. Durante la trasmissione, la presentatrice Caterina Balivo ha ospitato Francesca Manzini e Giancarlo Magalli, i quali hanno commentato le doti fisiche del noto conduttore napoletano. Tuttavia, le affermazioni di Magalli hanno suscitato imbarazzo tra i presenti, portando a un tentativo di cambiare argomento da parte della Balivo.

L’intervento di Giancarlo Magalli

Durante la discussione sulle qualità fisiche di Stefano De Martino, le donne in studio hanno elogiato la bellezza del conduttore. Giancarlo Magalli, noto per il suo spirito sarcastico, ha colto l’occasione per esprimere un’opinione personale. Rivolgendosi a Francesca Manzini, ha affermato che avrebbe preferito vederla in alcune situazioni piuttosto che De Martino. Le sue parole, dirette e provocatorie, hanno creato un momento di imbarazzo, costringendo Caterina Balivo a intervenire.

Balivo ha cercato di smorzare la tensione dicendo: “Aspetta Giancarlo, perché se pure tu cominci a dire cose strane io mi perdo. Credo sia meglio uscire da questa impasse!”. Questo tentativo di cambiare discorso ha messo in evidenza la difficoltà di gestire le esternazioni di Magalli, che non ha mostrato segni di voler interrompere il suo commento.

La persistenza di Magalli e il tentativo di cambiare argomento

Nonostante l’invito della Balivo a chiudere il discorso, Giancarlo Magalli ha continuato a provocare, mantenendo il focus su Francesca Manzini. Durante un momento di pausa, la sua voce è stata udita mentre si rivolgeva a lei, ma il video in partenza ha interrotto il suo intervento. Al rientro in studio, i toni si sono finalmente calmati, permettendo ai presenti di discutere di argomenti meno controversi.

Tuttavia, Magalli ha mantenuto il suo stile provocatorio. Quando Caterina Balivo ha presentato l’attore Giovanni Esposito, regista di un nuovo film, l’ex conduttore de “I Fatti Vostri” ha nuovamente ironizzato, affermando: “Me li ricordavo diversi i registi”. Questa affermazione ha suscitato clamore, ma Magalli si è reso conto di aver frainteso il ruolo di Esposito, scusandosi per l’errore.

La reazione di Caterina Balivo e il clima in studio

Caterina Balivo ha notato che Giancarlo Magalli sembrava annoiato, controllando frequentemente l’orologio. Ha commentato: “Forse Giancarlo ha un impegno perché guarda in continuazione l’orologio”. Magalli ha risposto difendendosi, sostenendo di seguire attentamente la trasmissione. Questo scambio ha aggiunto un ulteriore strato di leggerezza alla puntata, nonostante i momenti di tensione creati dalle provocazioni di Magalli.

La puntata di oggi ha messo in evidenza il carattere di Giancarlo Magalli, capace di mescolare ironia e provocazione, ma anche la capacità di Caterina Balivo di gestire situazioni imbarazzanti. La trasmissione ha così offerto uno spaccato interessante delle dinamiche in studio, rivelando come le interazioni tra i conduttori possano influenzare il clima della trasmissione.

