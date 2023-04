La vita che volevi, la nuova serie in esclusiva Netflix

Netflix ha annunciato una nuova serie prodotta da Banijay Studios Italy, La vita che volevi. Le riprese di questa nuova produzione sono appena iniziate e si svolgeranno tra Lecce, il Salento e Napoli, per un totale di 6 puntate. Ivan Cotroneo e Monica Rametta sono gli ideatori e scrittori della serie, con il primo che sarà anche il regista. La produzione sarà a cura di Massimo Del Frate, per Banijay Studios Italy.

I protagonisti di questa nuova serie saranno: Vittoria Schisano nei panni di Gloria, Giuseppe Zeno in quelli di Sergio, Pina Turco nei panni di Marina, Alessio Lapice nei panni di Pietro e Nicola Bello in quelli di Andrea. La vita che volevi è una storia di legami, amicizia e scoperta. Racconta della felicità che crediamo di volere ovvero una felicità programmata, ordinata, semplice. Ma anche la felicità che ci sorprende, che scombina la vita. Questo è ciò che accadrà a Gloria, la protagonista, e che risuona poi in tutti i personaggi della storia.

Di seguito la sinossi della serie:

“Gloria, la protagonista de La vita che volevi, è convinta di aver trovato la felicità a Lecce, dove ha fondato una piccola agenzia turistica e trovato l’amore con Ernesto ma, un giorno, la sua vita

viene sconvolta dall’arrivo di Marina, sua amica ai tempi dell’università a Napoli, prima che Gloria iniziasse il suo percorso di transizione. Marina porta con sé Andrea e Arianna, i figli avuti da due diverse relazioni, ed è incinta di un terzo, il cui padre è Pietro, un giovane dal carattere passionale e forse anche pericoloso. Gloria preferirebbe non riallacciare i rapporti con Marina, lei le ricorda una parte della sua vita che vorrebbe dimenticare. Marina nasconde però molti segreti e presto in scena arriverà anche Sergio, il padre di Arianna, un uomo tutto d’un pezzo fin da subito molto diffidente nei confronti di Gloria. Per lei, è giunto il momento di fare i conti con “la vita che voleva”, il suo passato e il suo futuro, per scoprire che la felicità a volte arriva in forme inaspettate e che l’amore è l’unica forza capace di rendere la vita degna di essere vissuta.”

Banijay Studios Italy è una società di produzione, guidata dal CEO Paolo Bassetti e dall’Head of Drama Massimo Del Frate. La società, controllata da Banijay Group, è stata creata nel 2018 con l’obiettivo

di realizzare fiction innovative e di alta qualità per le emittenti italiane e per le piattaforme OTT, nonché progetti di coproduzione internazionale. Banijay Studios Italy opera sotto l’egida di Banijay Group, una delle più grandi aziende di produzione e distribuzione del mondo, presente in 21 Paesi sotto la direzione del CEO Marco Bassetti. Banijay crea contenuti premium di tutti i generi per piattaforme televisive e multimediali, tra cui programmi di entertainment, fiction, factual, reality, docudrama e kids, e ha un catalogo di oltre 150.000 ore.