La vita bugiarda degli adulti: in esclusiva su Netflix dal 4 gennaio

Debutterà il 4 gennaio 2023 solo su Netflix “La vita bugiarda degli adulti“, serie tratta dal romanzo di Elena Ferrante.

La vita bugiarda degli adulti: una nuova serie da un romanzo della Ferrante

Un altro romanzo di Elena Ferrante si trasforma in una serie che vedrà luce il prossimo 4 gennaio solo su Netflix, in tutti quei paesi in cui il servizio è attivo. Il titolo in questione è “La vita bugiarda degli adulti” e la sua trasposizione in serie è sviluppata in 6 episodi. Il libro di Elena Ferrante, edito da Edizioni E/O, ha dunque preso corpo in uno show disponibile su Netflix grazie a Fandango.

Oggi Netflix mostra al suo pubblico il teaser poster della serie diretta da Edoardo De Angelis, che vede tra gli interpreti principali Valeria Golino nei panni di Vittoria; Giordana Marengo in quelli di Giovanna; Alessandro Preziosi nel ruolo di Andrea, il padre di Giovanna e Pina Turco in quello di Nella, la madre.

L’infanzia e l’adolescenza di Giovanna

“La vita bugiarda degli adulti” è scritta da Elena Ferrante, Laura Paolucci, Francesco Piccolo ed Edoardo De Angelis.

Protagonista della storia narrata è Giovanna che vive la sua infanzia e adolescenza a Napoli nel corso degli anni Novanta. Il passaggio all’età in cui si compie il distacco con la famiglia avviene con una Napoli dal doppio volto: la Napoli di sopra, che s’è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. La protagonista, così come la sua città, oscilla tra alto e basso, precipitando e poi risalendo la china, in una consapevolezza sempre maggiore che la vita appare senza risposta e senza scampo, qualunque sia la posizione assunta.

Roberta Rosella

24/10/2022