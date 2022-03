La vita bugiarda degli adulti: annunciato il cast completo

Dopo aver detto che la regia era stata affidata a Edoardo De Angelis e il ruolo di Vittoria a Valeria Golino, Netflix annuncia il cast completo dell’attesa serie, tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante.

La serie si avvale di un nutrito cast

La serie, che si snoda in sei episodi, porta sullo schermo l’omonimo romanzo della Ferrante, edito da Edizioni E/O, arriverà su Netflix alla fine del 2022 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio. Le riprese sono tuttora in corso, tra Napoli e Milano, con la regia di Edoardo De Angelis.

Netflix annuncia oggi che la protagonista Giovanna avrà il volto della giovane attrice esordiente Giordana Marengo, mentre suo padre, Andrea, sarà interpretato da Alessandro Preziosi. Per il ruolo della madre di Giovanna, nella, De Angelis ha accanto a se Pina Turco. Tra gli altri ricordiamo Azzurra Mennella, nei panni di Ida, e Rossella Gamba, nel ruolo di Angela, sono queste due sorelle, entrambe amiche di Giovanna. Come già noto Valeria Golino è impegnata nel ruolo di Vittoria.

La vita bugiarda degli adulti: la trama

“La vita bugiarda degli adulti” racconta il passaggio dall’infanzia all’adolescenza di Giovanna, in maniera singolare e schietta. Siamo negli anni Novanta, con una Napoli dai due volti. La Napoli alta ostenta il ‘vestito buono’, mentre quella di sotto si finge triviale e smodata. Giovanna non trova equilibrio tra queste due facce, disorientata e senza risposte.

La sceneggiatura è stata scritta da Elena Ferrante assieme a Laura Paolucci, Francesco Piccolo e Edoardo De Angelis. “La vita bugiarda degli adulti” è una produzione Fandango.

Maria Grazia Bosu

28/02/2022