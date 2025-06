La Valle dei Sorrisi: il nuovo noir di Paolo Strippoli in arrivo il 17 settembre

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il 17 settembre 2025, il regista Paolo Strippoli presenterà il suo ultimo lavoro, “La Valle dei Sorrisi“, un film noir che si distacca dai suoi precedenti horror, come “Piove” e “A Classic Horror Story“. Questa nuova pellicola, distribuita da Vision Distribution, si immerge in una narrazione oscura ambientata in un paesino montano, promettendo di catturare l’attenzione degli appassionati del genere.

Un cast di talento per una storia inquietante

“La Valle dei Sorrisi” vanta un cast di attori di spicco, tra cui Michele Riondino, nei panni di Sergio Rossetti, il nuovo insegnante di educazione fisica. Al suo fianco, Paolo Pierobon e Romana Maggiora Vergano interpretano ruoli chiave nella trama. La sceneggiatura è stata scritta da Milo Tissone, Jacopo del Giudice e dallo stesso Strippoli, il quale ha messo a frutto la sua esperienza nel cinema di genere per dare vita a una storia avvincente. Il cast include anche Sergio Romano, Anna Bellato e Sandra Toffolatti, con la partecipazione di Roberto Citran e l’esordiente Giulio Feltri.

La trama: un mistero tra le montagne

La narrazione si sviluppa nel piccolo paese di Remis, un luogo isolato e apparentemente sereno, circondato da montagne. Qui, Sergio Rossetti, interpretato da Michele Riondino, cerca di ricostruire la propria vita dopo un passato tormentato. La sua nuova avventura inizia quando incontra Michela, la giovane proprietaria della locanda locale, interpretata da Romana Maggiora Vergano. Tuttavia, la tranquillità del paese nasconde un oscuro segreto: ogni settimana, gli abitanti si riuniscono per un rituale macabro che coinvolge Matteo Corbin, un adolescente capace di assorbire il dolore degli altri. Questo incontro porterà Sergio a scoprire il lato più oscuro della comunità, mentre cerca di salvare il giovane da un destino infausto.

Produzione e coproduzione internazionale

“La Valle dei Sorrisi” è prodotto da Domenico Procacci e Laura Paolucci per Fandango, in collaborazione con Ines Vasiljevic e Stefano Sardo per Nightswim. La pellicola è una coproduzione tra Italia e Slovenia, un aspetto che arricchisce ulteriormente il progetto, portando una varietà di influenze culturali e artistiche. La scelta di ambientare la storia in un contesto montano non è casuale, poiché le montagne stesse diventano un personaggio chiave, contribuendo all’atmosfera inquietante e misteriosa del film.

Con “La Valle dei Sorrisi“, Paolo Strippoli continua a esplorare le sfumature del cinema di genere, offrendo al pubblico un’opera che promette di intrattenere e sorprendere. La pellicola si preannuncia come un’esperienza cinematografica intensa, capace di tenere gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!