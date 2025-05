La trilogia di Demon Slayer: Infinity Castle si avvicina alla conclusione con un trailer piratato

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La serie anime Demon Slayer, che ha conquistato il pubblico dal suo debutto nel 2019, sta per giungere al termine con la trilogia di Infinity Castle. Mentre i fan attendono con trepidazione l’uscita del primo film, alcuni non riescono a resistere e diffondono illegalmente il trailer, creando polemiche e preoccupazioni tra i produttori.

Annuncio del doppiaggio completato

Natsuki Hanae, la voce giapponese di Tanjiro Kamado, ha recentemente annunciato che il doppiaggio dell’intera trilogia di Demon Slayer: Infinity Castle è stato completato. Questo annuncio è stato fatto durante un evento di riedizione del film Il Treno Mugen, riportato da Oricon. La notizia ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, poiché non si tratta solo del primo film, previsto in Giappone per il 18 luglio 2025 e in Nord America per il 12 settembre, ma dell’intera saga. Hanae ha descritto l’esperienza come “incredibile”, lasciando intendere che i fan potrebbero ricevere notizie sul rilascio degli altri film prima del previsto.

Le parole di Hanae hanno acceso le speranze di un’uscita più rapida per i successivi capitoli della trilogia. Durante l’evento a Tokyo, il doppiatore ha condiviso il suo legame emotivo con il personaggio di Rengoku, l’Hashira della Fiamma, interpretato da Satoshi Hino. Hanae ha rivelato che ogni volta che il treno appare sullo schermo, il ricordo di Rengoku gli provoca forti emozioni, sottolineando quanto il personaggio sia significativo per lui e per Tanjiro.

La febbre di Demon Slayer e il trailer piratato

L’attesa per la trilogia di Infinity Castle ha generato un vero e proprio fervore tra i fan, ma ha anche portato a episodi di pirateria. Poche ore dopo la proiezione esclusiva del trailer nei cinema giapponesi, visibile solo durante la versione in 4K de Il Treno Mugen, sono emersi online video piratati del filmato. Questa violazione ha spinto lo staff ufficiale a rilasciare un comunicato severo, avvertendo che la registrazione all’interno delle sale è un reato punibile con pene fino a 10 anni di carcere e multe elevate.

La diffusione illegale del trailer ha sollevato preoccupazioni tra i produttori e i creatori dell’anime, che vedono in questo comportamento una minaccia non solo per il loro lavoro, ma anche per l’intera industria dell’animazione. La reazione dello staff è stata chiara e incisiva, sottolineando l’importanza di rispettare i diritti d’autore e il lavoro creativo che sta dietro a produzioni di tale portata.

L’attesa per l’epilogo dell’epopea di Tanjiro

Con l’uscita della trilogia di Infinity Castle, i fan si preparano a vivere l’epilogo di una delle storie più amate dell’animazione moderna. La saga di Demon Slayer ha saputo catturare l’attenzione di milioni di spettatori, grazie alla sua narrazione avvincente e ai personaggi profondamente sviluppati. Mentre l’hype cresce, l’attenzione si concentra su come gli eventi si svilupperanno e su quali emozioni susciteranno nei fan.

La conclusione di Demon Slayer rappresenta un momento significativo non solo per i fan, ma anche per l’industria dell’animazione giapponese. La trilogia di Infinity Castle promette di offrire un finale epico, in grado di lasciare un’impronta duratura nel cuore degli spettatori. Con la produzione già in fase avanzata e il doppiaggio completato, l’attesa per il rilascio dei film è palpabile e i fan non vedono l’ora di scoprire come si concluderà il viaggio di Tanjiro e dei suoi compagni.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!