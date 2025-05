La trasformazione di Howard Hamlin: un antagonista inaspettato in Better Call Saul

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La serie “Better Call Saul“, creata da Vince Gilligan e Peter Gould, ha saputo sorprendere il pubblico con la sua scrittura profonda e i suoi personaggi complessi. Recentemente, è emerso che Howard Hamlin, inizialmente concepito come il principale antagonista, ha subito un’evoluzione narrativa che ha cambiato radicalmente la percezione del suo ruolo. Questo cambiamento ha reso la sua morte nell’episodio “Plan and Execution” uno dei momenti più drammatici e significativi dell’intera saga.

La concezione iniziale di Howard Hamlin

Nelle fasi preliminari della scrittura di “Better Call Saul“, Vince Gilligan e Peter Gould avevano delineato un profilo ben diverso per Howard Hamlin. Originariamente, il personaggio doveva rappresentare un antagonista elegante e astuto, un ostacolo sulla strada di Jimmy McGill. Al contrario, Chuck, il fratello di Jimmy, era pensato come una figura affettuosa ma tormentata, simile a un Mycroft Holmes che veglia sul fratello con un amore complesso. Gilligan ha riflettuto su questo aspetto, affermando che nei primi episodi non avevano ancora compreso appieno le sfumature dei personaggi. “Credevamo che Howard sarebbe stato il cattivo, mentre Chuck avrebbe dovuto essere un fratello maggiore danneggiato ma solidale”, ha dichiarato.

Tuttavia, l’interpretazione di Michael McKean nel ruolo di Chuck e di Patrick Fabian in quello di Howard ha rivelato nuove dimensioni. Howard si è dimostrato un professionista integerrimo, mentre Chuck ha mostrato un disprezzo profondo e velenoso nei confronti del fratello minore. Questo ribaltamento di ruoli ha non solo sorpreso gli spettatori, ma ha anche arricchito la dinamica familiare e morale della serie, rendendola molto più complessa e intrigante.

La morte di Howard Hamlin: un momento cruciale

La morte di Howard Hamlin nell’episodio “Plan and Execution“, il settimo della sesta stagione, ha avuto un impatto devastante sul pubblico. Jimmy e Kim, pur non avendo intenzione di causare la sua morte, si erano lasciati trasportare dall’adrenalina e dalla loro rabbia repressa, perdendo di vista le conseguenze delle loro azioni. Quando Howard si presenta nel loro appartamento, è determinato a ripristinare la propria dignità, dopo essere stato umiliato pubblicamente senza alcuna colpa. La sua frase “Non mi spezzerete” risuona come un grido di dignità e umanità.

Tuttavia, il momento culminante si verifica quando Lalo Salamanca emerge dall’ombra e uccide Howard, abbandonandolo in una fossa anonima, mentre il mondo crede che sia morto per overdose. Se Howard fosse stato realmente il villain previsto inizialmente, la scena non avrebbe avuto lo stesso impatto emotivo. La morte di Howard, invece, diventa un simbolo del dolore e della colpa che affliggono Jimmy e Kim. La scelta di Gilligan di presentare un antagonista illusorio ha conferito alla serie una profondità tragica, elevandola a una narrazione che ricorda le migliori opere classiche.

L’eredità di Better Call Saul

“Better Call Saul” ha dimostrato che la scrittura di personaggi complessi e la loro evoluzione possono trasformare una storia in un’opera d’arte. La figura di Howard Hamlin, inizialmente concepita come un antagonista, si è rivelata fondamentale per il percorso di crescita di Jimmy McGill. La sua morte non è solo un evento drammatico, ma un punto di svolta che segna la discesa morale dei protagonisti.

La serie ha saputo esplorare le sfumature delle relazioni umane, mettendo in luce come le percezioni iniziali possano essere sovvertite e come le scelte dei personaggi possano avere conseguenze devastanti. La narrazione di Gilligan e Gould invita a riflettere sulla complessità della natura umana, rendendo “Better Call Saul” una delle opere più significative della televisione contemporanea.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!