La trama fenicia di Wes Anderson: un viaggio surreale tra geopolitica e relazioni familiari

Il nuovo film di Wes Anderson, “La trama fenicia“, è ora disponibile nelle sale cinematografiche e offre una miscela intrigante di avventura, satira e riflessione. Ambientato in una fittizia “zona di guerra perpetua“, il film affronta temi complessi come la geopolitica e le dinamiche familiari, il tutto con il caratteristico stile visivo dell’autore. La pellicola, pur mantenendo l’estetica unica di Anderson, solleva interrogativi sulla sua capacità di innovare e sorprendere il pubblico.

La trama del film

La storia si svolge negli anni Cinquanta e ruota attorno a Zsa-zsa Korda, un magnate dell’aviazione e delle infrastrutture, interpretato da Benicio del Toro. Korda è un uomo potente e temuto, noto per la sua fortuna e per i numerosi tentativi di omicidio che ha subito. Senza passaporto e privo di scrupoli, traffica armi con disinvoltura. In un momento di crisi personale, decide di nominare la sua unica figlia, Liesl, come erede del suo impero. Liesl, interpretata da Mia Threapleton, è una suora aspirante e fumatrice di pipa, che non ha avuto contatti con il padre per anni.

Il loro incontro avviene in un contesto di tensione geopolitica, dove Korda cerca di trasmettere alla figlia le complessità del suo mondo attraverso un sistema di scatole da scarpe che rappresentano azioni e quote. La narrazione si arricchisce di spie, affaristi americani e rivoluzionari, creando un mix di generi che spazia dalla satira economica alla riflessione religiosa. L’ambientazione, che ricorda la Palestina, funge da sfondo per una storia che esplora il legame tra padre e figlia, ma anche le dinamiche di potere e sfruttamento.

La recensione del film

“La trama fenicia” rappresenta un’opera tipicamente andersoniana, con tutte le caratteristiche che i fan del regista conoscono bene: simmetrie perfette, scenografie dettagliate e un cast corale. Tuttavia, alcuni critici hanno notato una certa ripetitività nel suo stile, suggerendo che il film possa sembrare una variazione su temi già esplorati in precedenti opere come “Grand Budapest Hotel” e “The French Dispatch“. Questa sensazione di déjà vu potrebbe far sorgere interrogativi sulla capacità di Anderson di evolversi come narratore.

Nonostante ciò, il film presenta un protagonista affascinante e complesso come Zsa-zsa Korda, che riesce a catturare l’attenzione del pubblico. La performance di Benicio del Toro è stata lodata per la sua capacità di mescolare elementi di comicità e dramma, creando un personaggio che è al contempo grottesco e umano. La dimensione politica del film è più marcata rispetto ai lavori precedenti di Anderson, utilizzando la finzione della Fenicia per affrontare temi contemporanei come i conflitti globali e il potere economico.

Il film esplora anche il tema del rapporto padre-figlia, evidenziando le difficoltà di riconoscersi e la fragilità dei legami familiari. Questa tematica si ricollega ad altre opere di Anderson, come “Rushmore” e “I Tenenbaum“, dove la disfunzionalità familiare e il bisogno di amore sono al centro della narrazione. Nonostante alcune criticità, come l’eccesso di sottotrame e personaggi caricaturali, il film riesce a mantenere un equilibrio tra leggerezza e profondità, offrendo spunti di riflessione sulla fede e sull’identità.

Il cast e le interpretazioni

Il cast di “La trama fenicia” è composto da nomi di spicco, con Benicio del Toro nel ruolo principale che incarna perfettamente il mix di tragedia e comicità del suo personaggio. Mia Threapleton, figlia di Kate Winslet, si distingue nel ruolo di Liesl, portando sullo schermo una figura complessa e vulnerabile. Michael Cera, nei panni di un tutore entomologo, riesce a rubare la scena con la sua interpretazione eccentricamente intelligente.

Willem Dafoe aggiunge una dimensione comica e spirituale al film, mentre Benedict Cumberbatch interpreta un villain grottesco che arricchisce la narrazione. Il film è costellato di apparizioni di attori noti come Scarlett Johansson, Bill Murray e Tom Hanks, creando una vera e propria “famiglia” andersoniana che celebra l’eccesso e ne rivela al contempo le crepe.

In sintesi, “La trama fenicia” si presenta come un’opera che, pur mantenendo il marchio di fabbrica di Wes Anderson, invita a riflettere su temi rilevanti e attuali, attraverso un linguaggio visivo e narrativo che continua a sorprendere e affascinare il pubblico.

