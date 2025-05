La trama di The Last of Us 2: un viaggio tra vendetta e redenzione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La seconda stagione di The Last of Us, la serie di HBO che ha conquistato il pubblico, è attualmente in onda su Sky e NOW. Basata sul celebre videogioco di Naughty Dog, la serie continua a esplorare temi complessi come la vendetta e la perdita. Per coloro che non vogliono aspettare e sono curiosi di scoprire come si sviluppa la storia di Ellie e Abby, ecco un approfondimento sui principali eventi narrati nel gioco.

La ricerca di Abby e il confronto finale

Dopo tre giorni di ricerche a Seattle, Ellie si trova di fronte a un compito arduo: trovare e uccidere Abby. Nonostante riesca a eliminare gran parte della banda di Abby, quest’ultima riesce a sfuggirle. La situazione si complica ulteriormente quando Abby rintraccia Ellie in un cinema abbandonato. Qui, Abby spara e uccide Jesse, ferendo gravemente Tommy. Proprio quando sembra che Ellie e Dina siano in pericolo, Lev, un giovane ex membro dei Serafiti, interviene e convince Abby a risparmiarle, sperando di interrompere il ciclo di violenza che le ha coinvolte.

La vita dopo la vendetta

Mesi dopo, Ellie e Dina vivono in una fattoria con il loro bambino, J.J. Tuttavia, Ellie è tormentata dai ricordi e dal dolore per la morte di Joel, il suo protettore. La situazione si complica ulteriormente quando Tommy, in visita, rivela di essersi separato da Maria a causa della sua ossessione per la vendetta. Tommy ha scoperto che Abby si trova in California e cerca di convincere Ellie a seguirlo. Nonostante le riserve di Dina, Ellie decide di intraprendere questo viaggio, spinta dalla necessità di affrontare il suo passato.

La ricerca di Abby e l’incontro con i Rattlers

Nel frattempo, Abby e Lev sono in cerca delle Luci, un’organizzazione che si dice sia tornata a Santa Barbara. Durante le loro indagini, vengono catturati da un gruppo armato noto come Rattlers, che schiavizza sia gli esseri umani che gli infetti. Ellie, dopo un lungo viaggio, raggiunge Santa Barbara e si imbatte nei Rattlers. Qui scopre i prigionieri e trova Abby, ridotta in condizioni disperate e appesa a una croce. Dopo aver liberato Lev, Abby e Ellie si trovano faccia a faccia in una battaglia decisiva.

Il duello finale e le conseguenze

Il confronto tra Ellie e Abby si svolge in acqua, dove entrambe si affrontano in una lotta senza esclusione di colpi. Durante il combattimento, Abby riesce a mordere due dita di Ellie, infliggendole un danno permanente. Alla fine, Ellie ha la meglio e si prepara a annegare Abby. Tuttavia, un ricordo di Joel le fa cambiare idea. Ellie decide di risparmiare Abby, pronunciando le parole “take him”, che possono riferirsi sia a Lev che al ricordo di Joel.

Il ritorno alla fattoria e la perdita

Tornata alla fattoria, Ellie scopre che Dina e J.J. sono scomparsi. La casa, un tempo simbolo di felicità, diventa un triste promemoria della vendetta che ha distrutto la sua vita. Ellie trova la chitarra di Joel, ma non può più suonarla a causa delle ferite subite. La scena finale la mostra mentre lascia la chitarra e si allontana da casa, lasciando aperti interrogativi sul suo futuro: tornerà a Jackson, cercherà Dina o vagherà da sola in un mondo che le ha portato via tutto?

Questi eventi, ricchi di emozioni e conflitti, saranno adattati in The Last of Us 3, poiché la seconda stagione della serie si fermerà a metà del gioco originale, promettendo ulteriori sviluppi nella storia di Ellie e Abby.

