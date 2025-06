La tragica storia di Nicholas Green: un caso che ha cambiato la cultura della donazione in Italia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La storia di Nicholas Green, un bambino americano di sette anni, rappresenta un capitolo doloroso e significativo nella cronaca italiana. La sua tragica morte, avvenuta nel 1994 durante una vacanza in Italia con la famiglia, ha avuto ripercussioni profonde sulla percezione della donazione di organi nel paese. Domani, un documentario in prima serata su Rai 2 offrirà un’opportunità unica per rivivere gli eventi che hanno portato alla nascita dell’Effetto Nicholas, un fenomeno che ha segnato un cambiamento culturale importante in Italia.

L’impatto della morte di Nicholas

La morte di Nicholas Green ha suscitato un’ondata di emozioni e una copertura mediatica senza precedenti. I genitori, Reginald e Margaret Green, hanno preso una decisione che ha segnato un punto di svolta: hanno scelto di donare gli organi del loro bambino, un gesto che ha salvato la vita a sette persone. Questo atto di generosità ha avuto un impatto straordinario, contribuendo a rompere il tabù che circondava la donazione di organi in Italia, dove la pratica era ancora poco diffusa.

L’esempio dei Green ha ispirato una vera e propria rivoluzione culturale. Solo un anno dopo la morte di Nicholas, il numero di trapianti in Italia è aumentato del 25%. Negli anni successivi, la percentuale di donazioni è triplicata, trasformando la donazione di organi in una pratica più accettata e comune. Questo cambiamento ha avuto effetti duraturi, contribuendo a salvare innumerevoli vite e a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della donazione.

Il documentario e le testimonianze

Il documentario, ideato da Carmen Vogani e Lorenzo Avola e prodotto da Endemol Shine Italy per Rai Documentari, si propone di raccontare la storia di Nicholas e l’impatto della sua morte. La famiglia Green ha partecipato attivamente al progetto, offrendo le proprie testimonianze. Reginald, Margaret e la loro figlia Eleanor, che quella notte tragica dormiva in auto accanto a Nicholas, condividono le loro esperienze e il dolore che hanno affrontato.

Oltre alle testimonianze della famiglia, il documentario include interviste con i riceventi di organi e i medici che hanno lavorato all’epoca. Attraverso materiali d’archivio e racconti contemporanei, il film offre una visione completa della situazione attuale riguardante la donazione di organi in Italia, affrontando anche le questioni legate all’anonimato e alla privacy dei donatori e dei riceventi.

La vicenda di Nicholas Green: un omicidio che ha scosso l’Italia

Il 29 settembre 1994, la famiglia Green stava viaggiando lungo l’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, diretta in Sicilia. Durante il tragitto, l’auto, una Autobianchi Y10, fu scambiata per quella di un noto gioielliere e crivellata di colpi da alcuni rapinatori. Nicholas, che dormiva sul sedile posteriore accanto alla sorella, fu colpito alla testa e trasportato d’urgenza al Policlinico di Messina. Purtroppo, la morte cerebrale fu dichiarata dopo settantadue ore, il 1º ottobre 1994, e i genitori decisero di autorizzare la donazione degli organi.

Le indagini portarono all’arresto di Francesco Mesiano, ventiduenne, e Michele Iannello, ventisettenne e ex affiliato della ‘Ndrangheta. Inizialmente assolti dalla Corte d’Assise di Catanzaro, nel 1998 furono condannati in appello a venti anni di reclusione e all’ergastolo, rispettivamente. Entrambi si sono sempre dichiarati innocenti, ma il caso ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva italiana.

Il documentario, realizzato in occasione del trentennale della morte di Nicholas, non solo ricostruisce la vicenda tragica, ma offre anche uno spaccato della società italiana e del cambiamento che ha portato alla diffusione della cultura della donazione di organi.

