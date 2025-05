La torta salata di Antonella Clerici: un modo creativo per utilizzare gli avanzi in cucina

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La cucina è un’arte che può trasformare anche gli avanzi in piatti deliziosi. Antonella Clerici, conduttrice del programma “È sempre mezzogiorno”, presenta una ricetta che incarna questa filosofia: la torta salata ricca, realizzata dallo chef Daniele Persegani. Questo piatto non solo è un’ottima soluzione per ridurre gli sprechi, ma offre anche un’ampia possibilità di personalizzazione, rendendolo adatto a ogni palato. Scopriamo insieme come prepararla e quali ingredienti utilizzare.

Ingredienti principali per la torta salata

La base della torta salata è un impasto lievitato, composto da ingredienti semplici e facilmente reperibili. Tra i principali troviamo: farina Manitoba, farina 00, lievito di birra, uova, latte, burro, formaggio grattugiato e prezzemolo. Questi elementi si combinano per creare un impasto morbido e saporito, pronto ad accogliere una farcitura ricca e variegata.

Per il ripieno, la creatività gioca un ruolo fondamentale. Gli ingredienti possono variare in base a ciò che si ha a disposizione in frigorifero. Tra le opzioni più comuni ci sono prosciutto cotto, carciofini sott’olio, tonno, formaggio spalmabile, zucchine, peperoni grigliati e salsiccia rosolata. Questa flessibilità permette di adattare la ricetta ai gusti personali, rendendo ogni torta salata unica e speciale.

Preparazione dell’impasto e farcitura

La preparazione della torta salata inizia con la creazione dell’impasto. In una ciotola o in planetaria, si uniscono le farine e il lievito, seguiti da latte, uova, formaggio grattugiato e prezzemolo. Dopo aver mescolato bene, si aggiunge il burro a pezzetti e si regola con sale e zucchero. L’impasto deve risultare liscio ed elastico, e necessita di un periodo di lievitazione di circa un’ora.

Mentre l’impasto lievita, è il momento di preparare i ripieni. La salsiccia viene sbriciolata e rosolata, mentre le zucchine vengono saltate in padella. I peperoni grigliati possono essere aggiunti per un tocco di sapore in più. Ogni ingrediente viene disposto su strisce di impasto stese, che vengono poi arrotolate a formare delle girelle. Queste girelle vengono sistemate in una tortiera, pronte per una seconda lievitazione.

Cottura e presentazione della torta salata

Una volta completata la preparazione, la torta salata viene cotta in forno a 170°C per circa 45 minuti. Il risultato finale è una torta morbida, profumata e ricca di sapori, ideale per essere servita come antipasto, piatto unico o aperitivo. Questo piatto è perfetto per le occasioni informali, come picnic o cene in famiglia, e rappresenta un’ottima soluzione per utilizzare quegli avanzi che altrimenti finirebbero nel cestino.

La torta salata di Antonella Clerici non è solo un modo per ridurre gli sprechi, ma anche un’opportunità per esprimere la propria creatività in cucina. Ogni fetta racconta una storia diversa, fatta di ingredienti freschi e sapori autentici. Grazie a questa ricetta, è possibile unire gusto e sostenibilità, rendendo ogni pasto un momento speciale.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!