La terza puntata di The Couple: emozioni, strategia e polemiche su Canale 5

Lunedì 28 aprile, il reality show “The Couple” ha vissuto una serata ricca di tensione e colpi di scena su Canale 5. La conduzione di Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Luca Tommassini e Francesca Barra, ha reso l’episodio avvincente, culminando con la prima eliminazione del programma. Le coppie in gara hanno affrontato sfide emozionanti, rivelando dinamiche di gruppo e strategie che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. In questo articolo, analizziamo i momenti salienti della puntata e le performance delle coppie coinvolte.

Elena Barolo e Thais Wiggers: un’uscita dignitosa

Elena Barolo e Thais Wiggers hanno lasciato “The Couple” con il 40,92% delle preferenze, ma la loro eliminazione è avvenuta in un clima di rispetto e sportività. Nonostante le lacrime e l’emozione, le due concorrenti hanno dimostrato un legame sincero, abbracciandosi e ringraziando il pubblico al momento dell’addio. La loro posizione nella casa era diventata precaria, soprattutto dopo il bacio tra Thais e Danilo, che ha sollevato polemiche e malumori tra i partecipanti. Thais, visibilmente commossa, ha cercato di spiegare il gesto, sottolineando che non voleva creare fraintendimenti. La loro esperienza, sebbene breve, ha lasciato un’impronta di dignità che non è passata inosservata.

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco: una vittoria incerta

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco hanno ottenuto una vittoria al televoto con il 59,08% dei voti, ma la loro permanenza nella casa appare fragile. I due concorrenti sono stati messi nel mirino da Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, che li hanno scelti come obiettivo per le prossime nomination. Durante la puntata, Pierangelo ha cercato di chiarire che non c’erano stati attriti con Elena e Thais, ma la sua affermazione non ha contribuito a rafforzare la loro posizione nel gioco. Jasmine ha mostrato un atteggiamento combattivo, ma la coppia deve ancora trovare il modo di affermarsi con decisione all’interno del gruppo. La prossima puntata si preannuncia cruciale per loro, poiché dovranno dimostrare di avere le capacità per rimanere in gioco.

Danilo e Fabrizio Mileto: astuzia e strategia

Danilo e Fabrizio Mileto si sono rivelati tra i concorrenti più discussi della serata. Danilo, dopo il bacio con Thais, ha saputo gestire la situazione con abilità, mostrando empatia nei confronti della ragazza in lacrime. La sua affermazione di avere un debole per Thais ha suscitato reazioni tra i compagni, ma ha anche messo in evidenza la sua strategia. I fratelli Mileto si stanno dimostrando astuti nel muoversi tra le dinamiche della casa, mantenendo un profilo basso ma incisivo. La loro capacità di agire al momento giusto potrebbe rivelarsi decisiva per il prosieguo del gioco.

Brigitta e Benedicta Boccoli: le regine della strategia

Brigitta e Benedicta Boccoli hanno dimostrato una notevole capacità di analisi delle dinamiche del gioco. Durante la puntata, hanno espresso senza esitazioni la loro preferenza per l’eliminazione di alcune concorrenti, mostrando un atteggiamento diretto e senza fronzoli. La loro lucidità e determinazione le rendono tra le coppie più temute del programma. Nonostante il loro modo di comunicare sia sempre educato, si percepisce chiaramente la loro ambizione di vincere. Se continueranno su questa strada, potrebbero diventare le avversarie da battere.

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli: i burattinai delle nomination

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, dopo aver vinto una prova cruciale, hanno scelto di mettere nel mirino Jasmine e Pierangelo. Questa decisione strategica mira a indebolire i concorrenti più vulnerabili e a modificare gli equilibri all’interno della casa. Antonino ha spiegato che la loro scelta è stata motivata dalla percezione di una minore compattezza nella coppia avversaria. Tuttavia, questa mossa potrebbe attirare antipatie tra gli altri concorrenti, complicando la loro posizione nel gioco.

Il pastiera-gate: polemiche e lacrime

Un episodio controverso ha caratterizzato la serata: il cosiddetto “pastiera-gate“. Manila Nazzaro è scoppiata in lacrime dopo aver ricevuto critiche da parte del gruppo, innescando una polemica che ha coinvolto anche i suoi sostenitori. La situazione è emersa quando Manila e altre concorrenti hanno preparato con cura il dolce tradizionale napoletano per celebrare la Pasqua. Nonostante l’impegno profuso, il clima conviviale è rapidamente degenerato in commenti sarcastici. Manila ha espresso la sua frustrazione, sottolineando l’importanza del rispetto all’interno del gruppo. Tuttavia, non tutti hanno mostrato comprensione, con le sorelle Boccoli che hanno minimizzato l’accaduto. Anche Ilary Blasi ha commentato la situazione con una battuta, evidenziando la tensione presente tra i concorrenti. La reazione di Manila ha messo in luce la fragilità delle relazioni all’interno della casa, rendendo evidente che il clima di competizione può facilmente sfociare in conflitti emotivi.

