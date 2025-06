La storica proiezione della prima copia di Star Wars: un evento unico al BFI di Londra

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La proiezione della prima copia originale di Star Wars, avvenuta per la prima volta dopo gli anni ’90, ha rappresentato un evento di grande rilevanza per i fan della saga. Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, ha partecipato a questa serata memorabile, sottolineando l’importanza di questo momento nella storia del cinema e della cultura pop.

Un evento storico al BFI Film on Film Festival

L’evento si è svolto nell’ambito del BFI Film on Film Festival di Londra, un festival dedicato alla celebrazione del cinema e della sua evoluzione. Kathleen Kennedy, sul palco, ha esordito con una battuta per rassicurare il pubblico: “Sono qui per… assicurarmi che non pensiate che questa sia una proiezione illegale”. La sua presenza ha aggiunto un ulteriore valore all’evento, rendendolo ancora più speciale per i presenti. Kennedy ha descritto la proiezione come un “momento di folklore incredibile”, evidenziando l’importanza di rivedere la pellicola nella sua forma originale.

La presidente di Lucasfilm ha anche rivelato che, fin dal suo ingresso nell’azienda, si è discusso a lungo sulla posizione di questo materiale storico e sulla vera identità della prima copia di Star Wars. Ha sottolineato la rarità della copia proiettata, affermando che è stata realizzata in un’epoca in cui George Lucas apportava modifiche significative al film. “È così rara”, ha detto, “e negli anni, tutti hanno dimenticato com’era la prima versione”.

La proiezione della copia originale: dettagli e caratteristiche

La proiezione ha presentato il film esattamente come il pubblico lo vide nel 1977, un’esperienza unica per gli appassionati. Secondo quanto riportato sul sito del BFI, il film è stato proiettato utilizzando una delle poche stampe IB Technicolor a trasferimento termico, create esclusivamente per la prima uscita britannica e conservate nell’Archivio Nazionale del BFI. Nonostante i segni di usura tipici di una copia d’archivio, i colori della pellicola sono rimasti splendidamente intatti, offrendo un’esperienza visiva imperdibile.

Questa proiezione ha rappresentato una rara opportunità per i fan di rivivere l’emozione della prima visione di Star Wars, prima delle numerose modifiche apportate da Lucas nelle edizioni speciali degli anni ’90. Le versioni originali del film non sono attualmente disponibili in streaming o in home video, rendendo l’evento ancora più significativo per gli amanti della saga.

Le modifiche nel corso degli anni e l’eredità di Star Wars

Negli anni, George Lucas ha sostituito la versione originale della trilogia con le edizioni speciali, apportando modifiche significative a molte scene. Tra le più famose, c’è quella in cui Greedo spara per primo contro Han Solo, una modifica che ha suscitato dibattiti tra i fan. Inoltre, è stata aggiunta una scena con Jabba the Hutt nella cantina di Mos Eisley, che non era presente nella versione originale.

Queste modifiche hanno contribuito a creare un divario tra la versione originale e le successive edizioni, rendendo la proiezione al BFI un evento di grande valore per chi desidera conoscere la storia autentica di Star Wars. La pellicola originale non è solo un film, ma un pezzo di storia del cinema che continua a influenzare generazioni di cinefili e appassionati.

Per chi fosse interessato, il mondo di Star Wars continua ad espandersi, con nuovi film attualmente in fase di sviluppo, promettendo ulteriori avventure nell’universo creato da George Lucas.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!