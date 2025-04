La storia di Viola Valentino diventa una serie TV: ecco cosa aspettarsi da “Comprami”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La vita di Viola Valentino, nota cantante e attrice italiana, sta per essere raccontata in una nuova serie televisiva intitolata “Comprami“. La produzione si concentra sui momenti salienti della sua carriera, a partire dall’incontro casuale con Gino Paoli, che ha segnato l’inizio della sua avventura musicale. In una recente intervista, Viola ha condiviso dettagli sulla sua carriera, la sua storia d’amore con Francesco Mango e le novità musicali in arrivo.

L’incontro che ha cambiato tutto

Viola Valentino ricorda con affetto il giorno in cui ha incontrato Gino Paoli, un evento che ha segnato l’inizio della sua carriera musicale. All’epoca, Viola lavorava come modella a Milano e, durante un viaggio con l’amico Riky Maiocchi, si è ritrovata in una situazione inaspettata. Mentre attendeva nella sala d’aspetto, ha sentito le voci di Gino Paoli e Ornella Vanoni cantare insieme. Quando Gino è uscito, l’ha guardata e le ha chiesto se sapesse cantare. La risposta di Viola, un semplice “No”, ha dato il via a una carriera che avrebbe preso forma in modo del tutto inaspettato.

Dopo aver ricevuto il supporto dei suoi genitori, Viola ha inciso “Dixie“, una canzone che, a suo avviso, non era delle migliori, ma che ha segnato il suo debutto nel mondo della musica. Nonostante le sue insicurezze iniziali, Viola ha continuato a seguire la sua passione, portando avanti una carriera che l’ha vista protagonista della scena musicale italiana per decenni.

Riflessioni sul matrimonio con Riccardo Fogli

Nella serie “Comprami“, Viola Valentino esplorerà anche la sua relazione con Riccardo Fogli, un capitolo significativo della sua vita. Viola ha descritto il loro matrimonio come un’esperienza importante, ma ha anche rivelato che attualmente non ha rapporti con Fogli. Sebbene sia aperta a una relazione amichevole, ha sottolineato che l’interesse non è reciproco.

Il matrimonio, che all’inizio sembrava promettente, ha subito delle difficoltà nel tempo. Viola ha confessato di aver perdonato troppo e di essere stata profondamente innamorata. La sua esperienza con Fogli ha influenzato il suo modo di vedere le relazioni e ha contribuito a formare la persona che è oggi.

Un nuovo inizio con Francesco Mango

Attualmente, Viola Valentino è felicemente sposata con Francesco Mango. I due stanno preparando un matrimonio spirituale che si terrà il 18 maggio a Belpasso. Francesco ha condiviso che l’evento sarà aperto al pubblico e includerà anche una performance musicale. Questo secondo matrimonio rappresenta una nuova opportunità per entrambi, dopo un primo matrimonio che Francesco ha descritto come difficile e privato.

Francesco ha parlato della loro relazione, evidenziando come la differenza d’età tra di loro non sia mai stata un problema. Anzi, ha sottolineato che la loro connessione si è rafforzata nel tempo, specialmente nei momenti difficili. Ha anche condiviso la sua esperienza personale durante la malattia di Viola, sottolineando l’importanza del supporto reciproco in un rapporto.

La battaglia contro il carcinoma e il futuro musicale

Viola ha affrontato una battaglia contro un carcinoma all’utero, una sfida che ha segnato profondamente la sua vita e quella di Francesco. La diagnosi è arrivata in un momento difficile, ma grazie a tempestivi controlli e all’assistenza medica, Viola ha potuto affrontare la malattia con determinazione. Francesco ha raccontato di come sia stato presente durante le operazioni e di come Viola abbia mostrato una forza incredibile, nonostante le avversità.

Inoltre, Viola ha espresso il desiderio di partecipare al Festival di Sanremo, ma la sua canzone “Chanson pour danser” non è stata selezionata. Questo rifiuto ha deluso entrambi, ma sono determinati a riprovare l’anno prossimo. La loro resilienza e la passione per la musica continuano a guidarli, mentre si preparano a scrivere nuovi capitoli della loro vita e carriera.

