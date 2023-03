La star Marvel Jonathan Majors ha condiviso il tenero incontro di sua figlia con Paul Rudd

Jonathan Majors, attore emergente nel panorama Marvel e protagonista della serie “Loki” e del prossimo film “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, ha recentemente condiviso un tenero aneddoto riguardante sua figlia e il collega Paul Rudd, interprete di Ant-Man. L’episodio, narrato dall’attore durante una recente intervista, ha riscosso grande interesse tra i fan dell’Universo Cinematografico Marvel (MCU) e ha ulteriormente rafforzato la popolarità di Rudd, noto per la sua simpatia e disponibilità nei confronti dei più piccoli.

L’incontro

L’incontro tra la figlia di Jonatha Majors e Rudd è avvenuto sul set di “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, il terzo capitolo della saga di Ant-Man, attualmente in fase di riprese. In questa pellicola, Jonathan Majors interpreterà il ruolo del villain Kang il Conquistatore, mentre Paul Rudd tornerà nei panni del supereroe Scott Lang, alias Ant-Man.

Majors ha raccontato che sua figlia, grande fan di Ant-Man, era con lui sul set durante una pausa tra le riprese. L’attore, sapendo quanto fosse importante per la bambina incontrare il suo eroe, ha deciso di presentarla a Rudd. Il collega, nonostante fosse impegnato in una scena, ha immediatamente interrotto le riprese per dedicare del tempo alla piccola fan.

Rudd, con la sua consueta gentilezza e simpatia, ha trascorso diversi minuti a parlare con la bambina, facendole domande sul suo personaggio preferito e condividendo aneddoti sulle riprese del film. La figlia di Majors è rimasta visibilmente emozionata e felice per l’incontro con il suo idolo, e l’attore ha sottolineato quanto questo gesto abbia significato per lei e per lui stesso.

Durante l’intervista , Jonathan Majors ha espresso la sua ammirazione per Paul Rudd, definendolo un “vero gentiluomo” e lodando il suo atteggiamento nei confronti dei fan, in particolare dei più piccoli. Majors ha anche sottolineato come l’esperienza sul set sia stata resa ancora più speciale grazie alla presenza di un cast eccezionale e affiatato, tra cui Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer.

L’impatto sui social

L’aneddoto ha rapidamente fatto il giro dei social media, riscuotendo molti commenti positivi da parte dei fan dell’MCU, che hanno elogiato Paul Rudd per la sua umiltà e gentilezza. Alcuni utenti hanno condiviso esperienze simili, raccontando di incontri con l’attore che si è sempre mostrato disponibile e affabile con il pubblico.

Anticipazioni

Il terzo capitolo di “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” è atteso con grande interesse sia per l’introduzione del personaggio di Kang il Conquistatore, sia per la conferma di un cast stellare. La pellicola, diretta da Peyton Reed, sarà rilasciata nelle sale cinematografiche nel 2023.