La star di “Vampire Diaries” Paul Wesley si unisce al cast di “Star Trek”

Paul Wesley di “The Vampire Diaries” assumerà il ruolo iconico di James T. Kirk nella seconda stagione di “Star Trek: Strange New Worlds”. Questo l’annuncio ufficiale rilasciato dalla Paramount+.

Paul Wesley nei panni del leggendario James T. Kirk

La Paramount+ ha chiamato il personaggio di Paul Wesley “James T. Kirk” in un comunicato, ma dall’immagine rilasciata martedì pomeriggio sembra che sia seduto su una sedia da capitano, e ciò non corrisponderebbe al personaggio. In ogni caso siamo ben lieti di poter rivedere l’amato “vampiro” all’opera con un nuovo personaggio e una nuova dimensione “ultraterrena”.

Il produttore esecutivo Alex Kurtzman e gli showrunner/produttori esecutivi Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers hanno dichiarato: “Paul è un attore affermato, una presenza sorprendente e un’aggiunta straordinaria allo spettacolo. Come tutti noi, è un fan di Star Trek da sempre e siamo entusiasti della sua interpretazione di questo ruolo iconico”.

Wesley è già a lavoro sul set della seconda stagione

La produzione della seconda stagione dello show è attualmente in corso a Toronto. La prima stagione dello spettacolo, con Anson Mount nei panni del capitano Christopher Pike, Rebecca Romijn nel personaggio di Number One e Ethan Peck come Science Officer Spock, debutterà giovedì 5 maggio su Paramount+.

Il dramma vede anche la partecipazione di Jess Bush nel ruolo dell’infermiera Christine Chapel, Christina Chong nel ruolo di La’an Noonien-Singh, Celia Rose Gooding nel ruolo del cadetto Nyota Uhura, Melissa Navia vestirà i panni del tenente Erica Ortegas e Babs Olusanmokun interpreterà il dottor M’Benga.

La serie è prodotta da CBS Studios, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment.

Non vediamo l’ora di sfrecciare tra le stelle a bordo dell’Enterprise insieme al cast della seconda stagione di Star Trek e in compagnia del fascinoso Paul, ma nel frattempo godiamoci la prima stagione prossimamente su Paramount+.