La star di “Lucifer” Aimee Garcia protagonista romantico per Netflix

Aimee Garcia la star della famosa serie Netflix “Lucifer”, nella quale veste i panni della scienziata Ella Lopez, tornerà sulla piattaforma con un ruolo principale in una commedia romantica presto in uscita.

Aimee Garcia in un nuova veste romantica

L’attrice Aimee Garcia, che interpreta la scienziata forense Ella Lopez in “Lucifer”, reciterà al fianco dell’attore di “She’s All That” Freddie Prinze Jr nel film attualmente senza titolo, che avrà un tema natalizio.

Secondo quanto riportato da Deadline, il film ruoterà intorno alla vita di una giovane pop star di nome Angelina, che a seguito di una crisi professionale decide di fuggire in una piccola città nella zona di New York, per esaudire il desiderio di un giovane fan e per allontanarsi dai riflettori.

Durante questa pausa, Angelina non solo trova l’ispirazione per rivitalizzare la sua arte, ma ha anche la possibilità di trovare il vero amore.

Il film sarà diretto dalla regista di “Without Men” Gabriela Tagliavini, con la sceneggiatura originale scritta da Jennifer C Stetson e Paco Farias e le revisioni di Michael Varrati, che ha lavorato a numerosi film di questo genere.

Oltre ad aver interpretato Ella in “Lucifer”, Garcia è nota per aver prestato la voce a Jodie nel film d’animazione Marvel “Modok”, per aver ricoperto il ruolo del sergente Didi Diaz nella serie TV “Rush Hour” e Jamie Batista in “Dexter”, mentre ha anche recitato in film come “La famiglia Addams” e “What They Had” .

Prinze Jr, nel frattempo, ha recitato in film tra cui “So cosa hai fatto” e il suo sequel e i film live-action di “Scooby-Doo”, oltre ad assumere ruoli televisivi in ​​”24″, “Star Wars Rebels” and “Friends”.

La stagione fortunata con Lucifer: l’attrice dice la sua.

La recente stagione finale di “Lucifer” ha caratterizzato un momento fortunato per il personaggio di Garcia, Ella, quando finalmente scopre la verità sulle identità segrete dei suoi amici come angeli e demoni.

L’attrice ha rivelato di “amare” il modo in cui si è svolta la scoperta di Ella, definendola una “una bella evoluzione di cinque stagioni”

“Era il modo perfetto per scoprirlo”, ha detto. “Mi piace che nessuno glielo abbia detto, perché questo l’ha fatta sentire molto isolata dalla sua “Scooby Gang”. L’ha fatta sentire molto sola e, di conseguenza, ha potuto toccare punti , come personaggio, che non abbiamo mai visto prima”.

Le stagioni 4-6 di Lucifer sono ora in streaming su Netflix. Puoi anche recuperare le stagioni 1-4 tramite Amazon.

Victor Rodrigues

03/11/2021