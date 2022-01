Shilpa Shetty, star di Bollywood, è stata assolta dall’accusa di “oscenità” 15 anni dopo che Richard Gere l’ha baciata a durante un evento in India.

Richard Gere e i baci “sconci” a Shilpa Shetty

Quindici anni, , nel marzo 2007, fa Shilpa Shetty apparve sul palco insieme a Richard Gere nel corso di un evento per sensibilizzare sulla piaga dell’HIV-AIDS a New Delhi, in India.

Il filmato dell’evento mostrava il duo salire insieme sul palco, mano nella mano, con Gere che dà un bacio sulla mano di Shetty. Gere ha quindi messo un braccio intorno a Shetty prima di girarsi per posizionarsi di fronte a lei, con le spalle al pubblico, per darle un bacio. Shetty ha girato rapidamente la testa, Gere le ha baciato entrambe le guance e l’ha avvolta in un forte abbraccio continuando a baciare con entusiasmo la guancia di Shetty.

Il cosiddetto incidente sul palco durante l’evento è stato visto come un affronto ai valori locali, tanto da causare non solo indignazione in quel momento, ma anche un mandato di arresto sia per Shetty che per Gere sulla base di oscenità e indecenza.

Assurde accuse per la star indiana

Secondo Agence France-Presse, mentre le accuse contro la star americana Richard Gere sono state rapidamente respinte, il caso di Shetty è andato avanti nel corso degli anni, attraverso il sistema giudiziario di Mumbai fino alla scorsa settimana, quando è stato finalmente emesso un verdetto. Secondo l’AFP, un giudice ha definito le accuse “infondate” e ha sottolineato che l’incidente derivava dalle azioni forzate di Gere, con l’ordinanza che recitava: “Sembra che… Shilpa Shetty sia vittima del presunto atto dell’imputato n. 1 [Richard Gere]”.

Un rapporto Reuters del 2007 citava l’avvocato di Shetty, Anand Grover, dicendo: “Le denunce sono un completo abuso del giusto processo legale. Viene vittimizzata perché è una personalità ben nota”.

Roberta Rosella

25/01/2022