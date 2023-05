La Sirenetta: la conferenza stampa con i doppiatori Mahmood, Simona Patitucci e Yana C

Il 22 Maggio si è tenuta la conferenza stampa della Sirenetta che ci ha permesso di incontrare i doppiatori Mahmood (Sebastian), Simona Patitucci (Ursula) e Yana C (Ariel). Tutti e tre ci hanno raccontato dei piccoli aneddoti sul lavoro che hanno fatto per doppiare il film e curiosità sul legame che hanno da sempre avuto con questo film, molto speciale soprattutto per Mahmood.

Quest’ultimo infatti ha raccontato come – visto le sue origini sarde – il mare sia stato un elemento importante fin da subito nella sua vita. Per questo, la prima volta che ha visto la Sirenetta per lui è stata una vera e propria rivelazione e ha sentito un forte legame con la protagonista. Infatti – ci ha raccontato – tutti i suoi parenti lo hanno chiamato quando hanno saputo del suo ruolo per fargli i complimenti e dirgli quanto fossero felici per lui, ricordando che questo è sempre stato il suo cartone preferito. Il famoso cantante non avrebbe mai immaginato di trovarsi a lavorare nel mondo del cinema a doppiare il suo personaggio preferito, Sebastian.

Come per Mahmood la possibilità di doppiare la Sirenetta sia stato un sogno che ha chiuso un cerchio, in modo diverso lo è stato anche per Simona. Doppiatrice ormai da quando era bambina, aveva già lavorato sulla Sirenetta da piccola, doppiando proprio Ariel. Ora, a distanza di moltissimi anni dal classico Disney, si è ritrovata a fare il provino per la parte di Ursula e non riusciva a crederci. Alla domanda: qual è il tuo personaggio preferito del film? Simona ci ha confessato che è Scuttle, per la sua grande immaginazione nell’inventare i nomi degli oggetti, come l’arricciaspiccia.

Cristiana Cattaneo, in arte Yana C, ci ha raccontato la sua esperienza nel doppiaggio e come si è sentita nel momento stesso in cui ha fatto il provino. Non si era mai cimentata nel doppiaggio prima ma, quando ha capito di star facendo il provino per la Sirenetta, non riusciva a trattenere le lacrime. Lei e sua mamma – ha raccontato – sono scoppiate in lacrime e si sono abbracciate. Per lei questo progetto ha significato una grande evoluzione nel suo percorso. Inizialmente, infatti, ha pensato che non sarebbe mai riuscita ad essere all’altezza dell’attrice americana Halle Bailey ma grazie ai produttori – e soprattutto a Virginia Brancucci – ne è uscito fuori un ottimo lavoro.

La Sirenetta è disponibile in tutte le sale cinematografiche da ieri, 24 Maggio, e noi, dopo aver ascoltato le splendide esperienze dei doppiatori, non possiamo che consigliarvi vivamente di correre a vederla!

Leggi anche: La Sirenetta: il regista rivela la difficoltà di girare il live action