La Sirenetta: il regista rivela la difficoltà di girare il live action

La Sirenetta è indubbiamente il film Disney più discusso dell’anno ed il regista Rob Marshall ha confessato la sua difficoltà nel mettere in scena il live action, con alcune dichiarazioni.

La Sirenetta e le rivelazioni del regista

Il regista Rob Marshall ha rivelato, recentemente, di alcune difficoltà nel girare alcune sequenze del nuovo live action Disney de La Sirenetta.

Noto realizzatore di pellicole dal grande successo, tra cui alcuni musical come “Chicago” e “Nine” che lo consacrarono ad Hollywood, ma anche del musical fantasy della Disnet “Into the Woods”, oltre che del classico in costume “Memorie di una geisha”, Rob Marshall a The Wrap ha rivelato come il live action di La Sirenetta sia stata una grande sfida per lui:

“È stato emozionante in quanto così complicato, ma è stato sicuramente il film più complicato che io abbia mai fatto”. Per usare un termine di paragone, Marshall ha citato Mary Poppins Returns del 2018: “Quella sequenza di Mary Poppins mi ha aiutato con La Sirenetta” ha detto il regista che è un amante delle coreografie complesse e ha tentato di trasmettere tutta la propria energia nella sequenza dell’iconica canzone della Sirenetta “In fondo al mar”.

Halle Bailey nei panni de La sirenetta

La soluzione del problema, secondo Rob Marshall

Per creare una scena di non semplice realizzazione, come quella citata in precedenza, il regista Rob Marshall ha deciso di riprodurre la tecnica adoperata dalla Disney nel 1994 con il musical Fantasia. A tal proposito, sono stati così ingaggiati dei ballerini che potessero guidare gli animatori come modelli per la CGI.