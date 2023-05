La sirenetta: il regista spiega la scelta di Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula

Il regista Rob Marshall ha parlato della sua scelta di casting per il ruolo di Ursula ne La Sirenetta, affidato a Melissa McCarthy. Scopriamo il perché della scelta.

Melissa McCarthy nei panni di Ursula, la scelta spiegata

Uscirà in sala il 24 maggio il nuovo live action Disney de La Sirenetta e il film diretto da Rob Marshall, regista di “Chicago” e “Memorie di una geisha” ha già fatto ampiamente discutere per la scelta della protagonista di colore, ma il regista ha voluto invece soffermarsi, di recente sulla scelta dell’antagonista.

“È stato scoraggiante pensare a chi avrebbe potuto interpretare questa parte. Adoro che sia stata originariamente ispirata a Divine (noto attore transessuale del cinema trash di John Waters), che era così originale e divertente. Ho pensato: ‘Bene, chi sarà in grado di portare quell’umorismo e quella profondità?’. Poiché si tratta di un adattamento live action, non poteva trattarsi soltanto di un personaggio divertente, ma anche con una grande profondità. E chi può farlo e cantare – cantare davvero – con originalità? Volevo che fosse una donna corposa perché pensavo fosse importante. È un’attrice meravigliosa, la gente tende a dimenticarlo. Dicono che è divertente, ma questo è un personaggio ferito e lei è riuscita a trovare tutta quella profondità ed emozione, oltre a tutto il resto. Abbiamo usato Divine come fonte d’ispirazione, perché è così che ha avuto inizio. Ma il dettaglio su Divine è che questo personaggio è sopra le righe ma al tempo stesso Melissa è riuscita ad aggiungere umanità al personaggio.“

Melissa McCarthy nel ruolo della perfida Ursula

Dunque, l’attrice Melissa McCarthy vestirà i panni dell’antagonista Ursula ne La Sirenetta, l’attrice comica ha interpretato prevalentemente commedie come “Le amiche della sposa” (col quale ha ottenuto la nomina agli Oscar) e commedie musicali come “Spy”. Nel 2011 ha vinto un Emmy Awards per il ruolo nella serie TV “Mike e Molly”.