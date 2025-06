La settima stagione de I Cesaroni: ritorni, addii e nuove dinamiche nella Garbatella

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La settima stagione de I Cesaroni si prepara a tornare su Canale 5 tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, ma non senza alcune assenze significative. Claudio Amendola, protagonista e regista della serie, riapre le porte della storica bottiglieria della Garbatella, ma il pubblico dovrà fare a meno di un volto iconico: Elena Sofia Ricci, che ha interpretato Lucia Liguori, non sarà presente. La sua scelta di non tornare solleva interrogativi e suscita emozioni tra i fan della serie.

L’assenza di Elena Sofia Ricci e il suo significato

Elena Sofia Ricci ha rappresentato per anni il cuore della serie, incarnando il personaggio di Lucia Liguori, compagna di vita di Giulio Cesaroni e madre affettuosa. La sua decisione di non partecipare alla nuova stagione ha colto di sorpresa molti, e in un’intervista ha spiegato le motivazioni dietro a questa scelta. Ricci ha affermato che il suo ruolo si era esaurito, sottolineando come, dopo anni di successi, sentisse che la storia di Lucia fosse giunta al termine. La sua dichiarazione non è stata accompagnata da polemiche, ma piuttosto da un desiderio di chiudere un capitolo con dignità.

Ricci ha descritto l’esperienza vissuta sul set come fantastica, in particolare durante le prime due stagioni, quando si era creata un’alchimia unica tra i membri del cast. Ha ricordato con affetto i suoi colleghi, definendoli veri fuoriclasse. Un momento toccante dell’intervista è stato il suo tributo a Antonello Fassari, l’indimenticabile Cesare Cesaroni, recentemente scomparso. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo, e Ricci ha espresso quanto lo porterà sempre nel cuore, evidenziando il forte legame che avevano instaurato sul set.

I ritorni e le novità nel cast

Mentre il pubblico si prepara a rivedere Claudio Amendola nei panni di Giulio Cesaroni, il cast subirà alcune modifiche significative. Accanto a lui, torneranno Niccolò Centioni , Matteo Branciamore e Federico Russo , formando una famiglia che si ricompone, ma che affronta anche cambiamenti. Non ci saranno, però, Alessandra Mastronardi e Micol Olivieri . Secondo alcune indiscrezioni, il personaggio di Eva potrebbe addirittura essere dichiarato morto in un incidente negli Stati Uniti, una scelta narrativa forte per segnare un nuovo inizio.

La settima stagione vedrà anche nuovi ingressi nel cast, tra cui Ricky Memphis, Lucia Ocone, Andrea Arru, Fabio Rovazzi e Melissa Monti. Quest’ultima interpreterà Caterina, una giovane tifosa della Roma con legami familiari significativi. Inoltre, la figlia ventenne di Marco ed Eva, Marta Cesaroni, sarà interpretata da Valentina Bivona. Un altro nuovo personaggio, Adriano Cesaroni, sarà introdotto da Pietro Serpi, ampliando ulteriormente le dinamiche familiari.

La produzione e le aspettative per la nuova stagione

Le riprese della settima stagione de I Cesaroni sono iniziate a marzo 2025 e si protrarranno fino all’estate. La messa in onda è prevista su Canale 5 entro la fine dell’anno o all’inizio del 2026. La produzione è a cura di Publispei e Mediaset, con una sceneggiatura scritta da un team di autori tra cui Giulio Calvani, Valerio Cilio, Federico Favot e Francesca Primavera.

Il primo ciak della nuova stagione è stato dedicato a Antonello Fassari, un gesto voluto da Claudio Amendola per onorare la memoria dell’amico e collega. Questo tributo sottolinea l’importanza dei legami creati durante le riprese e il rispetto per il lavoro svolto insieme. La scelta di Elena Sofia Ricci di non partecipare alla nuova stagione, quindi, assume un significato profondo: è un atto d’amore verso un progetto che ha amato e che ha deciso di lasciare nel momento giusto, per preservare il ricordo di ciò che è stato.

