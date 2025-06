La settima stagione de I Cesaroni: assenze e dichiarazioni che scuotono i fan

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

I fan de I Cesaroni attendono con trepidazione l’arrivo della settima stagione della celebre serie italiana, che ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori. Tuttavia, la nuova edizione non vedrà la partecipazione di alcuni volti storici, suscitando curiosità e discussioni tra gli appassionati. Le dichiarazioni degli attori coinvolti offrono uno spaccato interessante sulle dinamiche di produzione e sulle scelte personali che hanno portato a queste assenze.

Max Tortora e il futuro di Ezio Masetti

Max Tortora, noto per il suo ruolo di Ezio Masetti nelle prime cinque stagioni de I Cesaroni, ha confermato che non sarà presente nella settima stagione. In un’intervista, l’attore ha spiegato le ragioni della sua assenza, affermando: “No, non mi vedrete nella nuova serie de I Cesaroni. A volte arrivano proposte mentre si ha altro in ballo che sta per partire per cui non si riescono a incastrare le cose.” Nonostante ciò, Tortora ha lasciato aperta la possibilità di un ritorno in futuro, dichiarando: “Mi prendo del tempo e poi magari torno con il mio Ezio quando sarà il momento giusto. Lui, secondo la sceneggiatura, non è stato eliminato per cui può riapparire quando e se vuole.” Questa affermazione ha riacceso le speranze dei fan, che continuano a seguire con interesse l’evoluzione della trama e dei personaggi.

Le parole di Claudio Amendola sugli attori assenti

Claudio Amendola, protagonista e regista della settima stagione, ha espresso il suo disappunto riguardo alle assenze di alcuni attori storici. Durante l’Italian Global Series Festival, ha voluto chiarire la situazione, affermando: “Mettiamo un punto: nessuno è uscito per volontà nostra, a cominciare dalla signora Ricci. Che poi sembra che siamo noi che non vogliamo la partecipazione. Sono tutti attori che ci hanno detto: ‘Arrivederci e grazie, ci fa schifo’.” Amendola ha sottolineato che le porte rimangono aperte per chi desidera tornare, ma ha anche evidenziato la frustrazione per chi ha scelto di allontanarsi dalla serie. Le sue parole hanno sollevato interrogativi sulle dinamiche interne al cast e sulle motivazioni che hanno portato a queste decisioni.

La risposta di Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci, che ha interpretato Lucia Liguori, ha risposto alle dichiarazioni di Claudio Amendola, chiarendo la sua posizione. L’attrice ha affermato: “Non ho mai detto che mi facessero schifo I Cesaroni, non ho mai rifiutato, non ho mai detto che volevo rientrare e non rientrare.” Ricci ha ricordato il suo percorso all’interno della serie, spiegando che, dopo aver lasciato alla quarta stagione, era tornata nella quinta per una promessa fatta a Carlo Bixio, nonostante la sua scomparsa. “Quindi rientrai nella quinta e uscii alla sesta,” ha aggiunto. L’attrice ha anche sottolineato il suo desiderio di cambiare, affermando di aver lasciato tutte le serie a cui ha preso parte per un bisogno di evoluzione personale. Le sue parole offrono una visione più sfumata delle motivazioni dietro le scelte degli attori e pongono l’accento sull’importanza di rispettare le decisioni individuali.

La settima stagione de I Cesaroni si preannuncia come un evento significativo per i fan, ma le assenze e le dichiarazioni degli attori coinvolti lasciano aperti interrogativi su come si svilupperà la trama e quali saranno le nuove dinamiche tra i personaggi.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!