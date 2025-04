La serie You si conclude: Joe Goldberg tra realtà e paranormale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie “You”, disponibile su Netflix dal 24 aprile 2025, ha chiuso ufficialmente il suo ciclo narrativo, portando a termine la storia di Joe Goldberg, interpretato da Penn Badgley. Con l’uscita della quinta e ultima stagione, gli showrunner Justin W. Lo e Michael Foley hanno rivelato dettagli interessanti riguardo alle origini del finale, svelando che inizialmente avevano progettato un destino per il protagonista decisamente più inquietante e con elementi paranormali.

Un epilogo inquietante: l’idea di Joe come fantasma

Durante un’intervista rilasciata al New York Post, Justin W. Lo ha condiviso alcune delle idee che erano state considerate per il finale di Joe. Tra queste, una proposta piuttosto audace prevedeva che il personaggio potesse morire e diventare un fantasma. Questa idea, che si avvicinava a un finale horror, avrebbe potuto sorprendere il pubblico, rivelando solo nell’ultima puntata che Joe era deceduto, lasciando gli spettatori a scoprire la verità solo alla fine.

Lo ha spiegato: “Abbiamo esplorato diversi scenari, e uno di questi prevedeva che Joe fosse morto, magari per mano di Bronte. C’era persino una versione in cui gli sparavano, ma il pubblico se ne rendeva conto solo nell’ultima puntata, scoprendo così che era un fantasma“. Questa proposta, sebbene intrigante, è stata infine scartata in favore di un finale che mantenesse il tono realistico della serie.

La scelta finale: un destino più realistico per Joe

Dopo aver considerato varie opzioni, gli autori hanno deciso di optare per un finale più concreto e coerente con la narrazione complessiva. La scelta finale ha visto Joe arrestato e condannato all’ergastolo, un epilogo che rappresenta il pagamento del prezzo delle sue azioni. Michael Foley ha sottolineato che la decisione sul finale è stata presa solo nelle fasi avanzate della scrittura, evidenziando l’importanza di non farla franca: “Sin dall’inizio, noi autori condividevamo l’idea che Joe non potesse cavarsela impunito”.

Foley ha anche chiarito che non c’era mai stata l’intenzione di proporre un percorso di redenzione per Joe. L’obiettivo era piuttosto quello di metterlo di fronte alle persone a cui aveva fatto del male e, soprattutto, a se stesso. Questo approccio ha permesso di mantenere la coerenza con il messaggio della serie, che ha sempre trattato temi complessi legati alla moralità e alle conseguenze delle azioni.

Un finale che riflette il percorso di Joe Goldberg

La conclusione di “You” non solo segna la fine della storia di Joe Goldberg, ma offre anche una riflessione profonda sulle sue azioni e sulle conseguenze che ne derivano. La scelta di un finale realistico, in contrasto con le idee più fantasiose inizialmente esplorate, ha permesso di mantenere il focus sulla crescita del personaggio e sulle sue interazioni con gli altri.

Con la chiusura di questo capitolo, gli spettatori possono ora riflettere sul percorso di Joe e sulle sfide morali che la serie ha affrontato. La decisione di non concedere al protagonista una via di fuga dalle sue colpe rappresenta un messaggio chiaro: le azioni hanno conseguenze e, alla fine, ognuno deve affrontare il proprio passato.

