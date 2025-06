La serie “The Institute” di Stephen King debutterà su MGM+ il 13 luglio: ecco cosa aspettarsi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La nuova serie “The Institute”, ispirata all’omonimo romanzo di Stephen King, si prepara a debuttare sugli schermi di MGM+ il 13 luglio 2025. Con un cast di attori di talento e una trama avvincente, questa produzione promette di catturare l’attenzione degli appassionati del genere. L’emittente ha recentemente rilasciato alcune immagini ufficiali che offrono un’anteprima del mondo inquietante in cui si muovono i protagonisti.

La trama di “The Institute”

La serie “The Institute” è composta da otto episodi e segue le disavventure di Luke Ellis, un adolescente prodigio interpretato da Joe Freeman. La storia inizia con il rapimento di Luke, che si risveglia in una misteriosa struttura dove si trovano altri ragazzi, tutti con abilità straordinarie. Questi giovani, privati della libertà, vengono sottoposti a esperimenti da parte della direttrice dell’istituto, la signora Sigsby, e del suo team, che non esitano a utilizzare metodi spietati per estrarre i poteri dai ragazzi.

La narrazione si sviluppa attorno alla crescente disperazione di Luke, che osserva i suoi compagni di sventura scomparire uno dopo l’altro, mentre cerca di trovare un modo per fuggire da questa prigione. La tensione aumenta quando, in una città vicina, l’ex poliziotto Tim Jamieson, interpretato da Ben Barnes, cerca di ricostruire la sua vita. Le strade di Tim e Luke si incroceranno in modi inaspettati, portando a un confronto che potrebbe cambiare le loro vite per sempre.

Il team creativo dietro la serie

L’adattamento del romanzo di Stephen King per il piccolo schermo è stato curato da un team di professionisti esperti. Jack Bender, noto per il suo lavoro su “From”, ricopre il ruolo di regista e produttore, mentre Benjamin Cavell, che ha già collaborato a “The Stand”, si occupa della sceneggiatura e della produzione. La collaborazione con MGM+ Studios garantisce una produzione di alta qualità, in grado di rendere giustizia alla complessità della storia originale.

Stephen King stesso partecipa al progetto come produttore esecutivo, affiancato da Bender e Cavell, insieme a Gary Barber, Sam Sheridan ed Ed Redlich. Questa sinergia tra il maestro del brivido e il team creativo promete di portare sullo schermo un’opera che rispetti l’essenza del romanzo, pur adattandola alle esigenze della narrazione televisiva.

Il cast di “The Institute”

Il cast di “The Institute” è composto da attori di spicco che daranno vita ai personaggi chiave della storia. Oltre a Joe Freeman nel ruolo di Luke Ellis e Ben Barnes come Tim Jamieson, la serie vede la partecipazione di Mary-Louise Parker nel ruolo della temuta Mrs Sigsby. Altri membri del cast includono Simone Miller nel ruolo di Kalisha, Fionn Laird come Nick, e Hannah Galway che interpreterà Wendy. Julian Richings, Robert Joy e Martin Roach completano il cast, portando sullo schermo una varietà di personaggi che arricchiranno la trama.

Con una combinazione di talento e una storia avvincente, “The Institute” si preannuncia come una delle serie più attese dell’estate. Gli scatti ufficiali rilasciati da MGM+ offrono un assaggio del mondo inquietante e affascinante che i fan di Stephen King possono aspettarsi, rendendo l’attesa per il debutto ancora più intensa.

