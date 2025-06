La serie su Amanda Knox: Disney+ svela data di uscita e prime immagini

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La piattaforma Disney+ ha recentemente rivelato la data di uscita e le prime immagini di “The Twisted Tale of Amanda Knox“, una miniserie che affronta il controverso caso dell’omicidio di Meredith Kercher, vista attraverso gli occhi di Amanda Knox, la sua coinquilina americana. Questo progetto si propone di esplorare non solo l’omicidio avvenuto a Perugia nel 2007, ma anche il lungo e complesso iter giudiziario che ha coinvolto Knox, portando alla sua condanna e successiva assoluzione. La serie debutterà il 20 agosto su Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ a livello internazionale, compresa l’Italia, con i primi due episodi disponibili al lancio e un nuovo episodio rilasciato ogni settimana.

La trama di “The Twisted Tale of Amanda Knox“

La miniserie, creata da KJ Steinberg e prodotta da 20th Television in collaborazione con The Littlefield Company, si concentra sulla storia di Amanda Knox, che è stata ingiustamente accusata dell’omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher. La sinossi ufficiale descrive il progetto come un racconto del tragico omicidio e del percorso di Knox per ottenere giustizia e libertà. Composta da otto episodi, la serie si distacca dalle tradizionali narrazioni criminologiche, ponendo l’accento sul viaggio personale e legale di Knox, che si è protratto per ben sedici anni.

KJ Steinberg ha condiviso le sue riflessioni sul caso, sottolineando come la stampa abbia avuto un impatto devastante sulla percezione pubblica di Amanda, che all’epoca era solo una giovane ragazza. La narrazione ha spesso distorto la sua immagine, presentandola come una seduttrice, un’etichetta che Steinberg considera ingiusta e fuorviante. La serie mira a restituire a Knox la sua umanità, ricordando al pubblico che dietro le notizie c’era una persona reale, con una vita e una storia.

Un punto di vista unico e coinvolgente

Uno degli aspetti più distintivi di “The Twisted Tale of Amanda Knox” è il punto di vista scelto per raccontare la storia. La narrazione sarà condotta attraverso gli occhi di Amanda stessa, che è coinvolta nel progetto come produttrice esecutiva. Questo approccio offre una prospettiva intima e personale, permettendo agli spettatori di comprendere le emozioni e le esperienze vissute da Knox durante un periodo così difficile della sua vita. Oltre a Knox, il team creativo include anche Monica Lewinsky e il produttore premio Emmy Warren Littlefield, noto per il suo lavoro in produzioni di successo come “Fargo” e “The Handmaid’s Tale”.

Le riprese della serie si sono svolte lo scorso autunno in diverse località italiane, tra cui Perugia, Orvieto e Roma, contribuendo a ricreare l’atmosfera e il contesto del caso. La scelta di girare in queste città non solo arricchisce la narrazione visiva, ma offre anche un legame diretto con la storia reale che ha colpito l’opinione pubblica.

Il cast e i personaggi principali

Il cast di “The Twisted Tale of Amanda Knox” è composto da attori di talento, con Grace Van Patten nel ruolo di Amanda Knox. Van Patten è già nota per le sue performance in “Nine Perfect Strangers” e “Tell Me Lies”. Accanto a lei, Giuseppe De Domenico interpreta Raffaele Sollecito, il fidanzato di Knox al momento dell’omicidio. La serie presenta anche Sharon Horgan nel ruolo di Edda Mellas, la madre di Amanda, e John Hoogenakker come il padre di Amanda.

Il cast include anche attori italiani, tra cui Francesco Acquaroli, che interpreta il procuratore Giuliano Mignini, e Roberta Mattei nel ruolo di Monica Napoleoni, ex capo della squadra omicidi della Questura di Perugia. Questa combinazione di talenti internazionali e locali arricchisce ulteriormente la narrazione, rendendo la serie un progetto ambizioso e atteso.

Con l’approccio unico e il cast di alto livello, “The Twisted Tale of Amanda Knox” si preannuncia come una miniserie che non solo intrattiene, ma offre anche una riflessione profonda su giustizia, media e la vita di una giovane donna coinvolta in un caso giudiziario di grande rilevanza.

