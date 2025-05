La serie “Doc” conquista il mondo: l’adattamento americano e le novità in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie italiana Doc – Nelle tue mani, con Luca Argentero nel ruolo del protagonista, ha riscosso un successo straordinario, tanto da essere venduta in oltre cento paesi, inclusi gli Stati Uniti. La Rai ha deciso di portare anche in Italia l’adattamento americano, in attesa della quarta stagione, le cui riprese inizieranno a breve. La versione statunitense presenta un cambiamento significativo: il dottor Andrea Fanti, interpretato da Argentero, diventa la dottoressa Amy Larsen. Nonostante il cambiamento di genere, la trama rimane fedele all’originale, incentrata sulla perdita della memoria e sulla lotta per riconquistarla.

La trama della versione americana

Nella nuova serie, la dottoressa Amy Larsen, interpretata dall’attrice canadese Molly Parker, affronta le sfide professionali e personali che derivano da un incidente che le ha causato la perdita della memoria. La prima puntata, andata in onda il 27 maggio, ha suscitato grande interesse tra i telespettatori. Nel primo episodio, intitolato “Il primo giorno”, Amy torna al lavoro dopo il suo recupero e si trova a gestire un caso complesso insieme al collega Coleman. La paziente in questione presenta un misterioso disturbo al fegato, mettendo alla prova le abilità professionali della dottoressa, che è nota per la sua professionalità ma anche per la sua mancanza di empatia nei confronti dei pazienti.

Parallelamente, i colleghi Keller e Maytra si occupano di una coppia di anziani coniugi, il cui stato di salute richiede attenzione e cura. Questo episodio segna un importante passo per la protagonista, che deve confrontarsi con le sue emozioni e le relazioni interpersonali, elementi fondamentali per il suo percorso di guarigione e crescita.

Anticipazioni sui prossimi episodi

La curiosità dei fan è palpabile, specialmente dopo la messa in onda della prima puntata. Gli episodi successivi promettono di approfondire ulteriormente la trama e i personaggi. La serie, composta da cinque puntate, continuerà a esplorare il tema della memoria e delle relazioni umane, mantenendo l’attenzione su come la dottoressa Amy affronta le sfide quotidiane in ospedale e nella sua vita personale.

Le anticipazioni rivelano che il secondo episodio, intitolato “Un piccolo passo”, seguirà il percorso di Amy mentre cerca di riconnettersi con i suoi pazienti e con se stessa, affrontando le difficoltà legate alla sua condizione. La trama si sviluppa in un contesto di tensione emotiva, dove il lavoro e le relazioni personali si intrecciano in modi inaspettati.

Dove seguire la serie

La versione americana di Doc è stata lanciata nel gennaio 2025 da Sony Pictures Television, ottenendo un’accoglienza entusiasta e diventando il miglior debutto di una serie Fox negli ultimi cinque anni. Ambientata a Minneapolis, la serie ha già conquistato il pubblico, e la Fox ha annunciato che una seconda parte con 22 episodi è in arrivo.

Per gli appassionati della serie, gli episodi della prima stagione, che conta un totale di dieci puntate, sono disponibili su Rai 1 e in streaming gratuito sul portale RaiPlay. Questo permette a un pubblico più ampio di seguire le avventure della dottoressa Amy Larsen e di scoprire come si sviluppa la sua storia. La serie continua a dimostrare il suo potere di attrazione, sia in Italia che all’estero, mantenendo viva l’attenzione su temi universali come la memoria, la cura e le relazioni umane.

